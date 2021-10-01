Всегда говорите «нет». Как новые и интересные дела или хобби вгоняют вас в депрессию

Вам предлагают новый рабочий проект? Поход выходного дня или новую услугу в салоне красоты? Отказывайтесь, быстро и безоговорочно. Бесконечные возможности — точно не то, что нужно каждому.

Миллиардер Ричард Брэнсон уверен: «Если кто-то предлагает вам прекрасную возможность и вы не уверены, что сможете ее реализовать, скажите «да». С его мнением согласны многие психологи, авторы книг и статей о силе простого «да». «Нет» — враг успеха, а «да» гарантирует яркую и интересную жизнь.

Что ж, представьте, что вы говорите «да» каждой приятной и полезной возможности. Открыть стартап, стать волонтером, взяться за перспективный проект, пойти в театр, на йогу и табату. Почему бы и не да?

В итоге вы и не заметите, как постоянное согласие закрывает перед вами все двери, в итоге обнаружите себя заваленным делами и совершенно измученным. Даже если каждая из задач — прекрасная возможность, насладиться ими вы не сможете, пишет Reminder.

Так что одно «нет» бывает сильнее и полезнее десяти «да». Как же научиться отказываться от прекрасных возможностей?

1. Прислушайтесь к телу

Почему говорить «нет» так сложно? Просто наш мозг сильнее реагирует на негативные стимулы — то, что считает угрозой выживанию. Обида для него значит больше, чем комплимент. Потеряв деньги, мы расстроимся больше, чем если получим равнозначную сумму.

Мы не знаем, что на самом деле чувствуем и что для нас лучше, а отказ кажется радикальным решением. Прояснить ситуацию может тело. Прислушайтесь к нему.

Стеснение в груди, спазмы в животе, головокружение, выступает пот? Ощущения скорее говорят «нет». Представьте, что отказали. Если дышать легче, а туман в голове проясняется — решение верное.

2. Оцените издержки

Когда вы говорите «нет», вы закрываете двери перед новой возможностью. Но говоря «да» вы также закрываете двери, просто другие.

В экономике это называют альтернативными издержками: когда вы выбираете вложить деньги во что-то, вы теряете возможность инвестировать в другие варианты и, соответственно, выгоду от них. Альтернативные финансовые издержки оценить просто: нужно сравнить доход от каждого варианта. Но если речь не о деньгах, то все сложнее. Как это измерить? Задайте себе следующие вопросы:

Насколько согласие соответствует моим ценностям и целям? Какие бонусы я получу, если его дам?

Сколько времени, сил и денег придется потратить, если я скажу «да»? Сколько времени и сил у меня есть сейчас?

Какими другими делами придется пожертвовать, если я скажу «да»? А что я теряю, если отказываюсь?

3. Придумайте правила

Постоянно следовать первым двум правилам правильно, но весьма энергозатратно. Упростят жизнь правила, которые помогут отказываться от всего, что не сочетается с главными жизненными целями. Это же поможет вам объяснять отказ самим себе: это правило.

Например:

Вы хотите быть здоровым. «Нет» — любым возможностям, ради которых придется урезать сон и отменить тренировку. «Я не выпиваю вечером перед тренировкой».

Вы хотите больше сосредоточенной работы, а созвоны отвлекают. Отказывайтесь от встречи, если в этот день уже запланировали одну. «У меня c 10 до 13 — время deep work».

Вы хотите проводить с семьей выходные. Отказывайтесь от всех дел, ради которых придется ими пожертвовать. «Я провожу выходные с детьми».

4. Тренировать навык

Привычку говорить «нет» можно выработать. Начать можно с простых упражнений: сказать вслух «нет» 10 раз самому себе, для пробы. Потом отказаться от десерта, который предлагает официант, еще чуть позже — от небольшой рабочей задачи, которую легко может сделать кто-то другой. Каждое новое «нет» укрепляет вашу уверенность: отказ — это не страшно.

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