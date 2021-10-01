Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 02.10
72,92
84,45
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Военным начнут платить больше, а сдерживание цен остановят. Новое в законах октября

Военным начнут платить больше, а сдерживание цен остановят. Новое в законах октября
Иллюстрация: pixabay.com

Отныне россияне могут ставить плановые вакцины в частных клиниках и обязаны проходить тестирование в ЦБ перед покупкой сложного финансового продукта. Дайджест законов месяца.

#ЗАКОНЫ#ЛАЙФХАКИ

Рост зарплат и выплаты только для «Мира»

С 1 октября в России на 3,7% увеличились зарплаты военных-контрактников и срочников, пожарных, полицейских, таможенников, сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и некоторых сотрудников Фельдъегерской службы.

Кроме того, теперь выплаты на первого и второго ребенка, пособия на детей для малообеспеченных семей в России будут поступать только на карту «Мир». Соответствующие поправки в законодательство правительство приняло 9 августа.

Распространение быстрых платежей

С 1 октября клиенты крупнейших банков страны должны получить возможность оплаты товаров и услуг через систему быстрых платежей по QR-коду.

Центральное телевидение в сети

Каналы первого и второго мультиплекса в интернете теперь доступны всем россиянам совершенно бесплатно.

Данные от мобильных операторов

С наступлением октября мобильные операторы обязаны передавать данные об используемом абонентами-юрлицами и ИП оборудовании, передаче текстовых, голосовых и мультимедийных сообщений.

Тестирование от ЦБ для желающих инвестировать

В России вступил в силу закон о бесплатном тестировании перед сделками со сложными финансовыми инструментами для неквалифицированных инвесторов. Планировалось, что тестировать граждан начнут только с апреля 2022 г., но Центробанк настоял на ускорении процесса.

Теперь в стране запрещено продавать сложные финансовые продукты неквалифицированным инвесторам без теста на знание рисков. Это касается таких инструментов, как вечные облигации иностранных эмитентов, зарубежные суборды, структурные облигации иностранных эмитентов, внебиржевые производные финансовые инструменты. Исключением станут облигации, выплата дохода по которым зависит от изменения цен на нефть, золото, а также котировок одной конкретной акции или динамики валютного курса. Они будут доступны начинающим инвесторам до 1 апреля 2022 г.

Бесплатные прививки в частных клиниках

С 1 октября прививки, включенные в национальный календарь вакцинации, можно сделать бесплатно не только в государственных, но и частных клиниках. Законодатели считают, что новая норма даст россиянам возможность сделать прививку в удобном месте и у того специалиста, которому они доверяют.

Обновленный техосмотр

1 октября завершился период продления действия диагностических карт, выдаваемых при прохождении технического осмотра автомобилей, срок действия которых истекает с 1 февраля по 30 сентября 2021 г.

Это значит, что если, например, срок диагностической карты истекал 30 сентября 2021 г., к нему можно прибавить еще полгода — карта будет актуальна до 30 марта 2022 г. При этом диагностические карты, действующие по 1 октября и далее, такой льготы уже не имеют и подлежат замене по общим правилам.

Подсолнечное масло на воле

1 октября завершилось действие договоренностей правительства с поставщиками и производителями подсолнечного масла о сдерживании цен. Литр подсолнечного масла должен был стоить не более 95 руб. в опте и не более 110 руб. в рознице. Напомним, договоренности о стабилизации цен на сахар действовали до 1 июня 2021 г. (1 кг сахара должен был стоить не больше 36 руб. для оптовиков и 46 руб. для розничных покупателей).

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения

31 октября вступит в силу закон, предусматривающий создание в России единой государственной системы с информацией о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В ней будут содержаться, кроме прочего, сведения о медицинских освидетельствованиях иностранцев и людей без гражданства.

Система должна помочь своевременному проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий и недопущению к труду иностранцев, если они могут стать источником распространения инфекций, опасных для окружающих.

… и про иноагентов

С 3 октября расширяется перечень источников финансирования для признания некоммерческой организации иноагентом. Поводом может стать получение денег или имущества от российских юрлиц, бенефициарные владельцы которых — иностранцы или лица без гражданства.

Ранее на DK.RU: Путин предложил поднимать в школах флаг. Кого делают из детей — патриотов или иноагентов?

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Бактерии могут расщеплять даже пластик и смартфоны. Людям просто нужно им помочьБактерии могут расщеплять даже пластик и смартфоны. Людям просто нужно им помочь
  • Участок у здания правительства области выставлен на аукционУчасток у здания правительства области выставлен на аукцион
  • В Екатеринбурге открылся бар в стиле девяностых. Название соответствующееВ Екатеринбурге открылся бар в стиле девяностых. Название соответствующее
  • Facebook и Instagram в России ждет штраф в 1 млрд рублей или блокировкаFacebook и Instagram в России ждет штраф в 1 млрд рублей или блокировка
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.