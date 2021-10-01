Военным начнут платить больше, а сдерживание цен остановят. Новое в законах октября

Отныне россияне могут ставить плановые вакцины в частных клиниках и обязаны проходить тестирование в ЦБ перед покупкой сложного финансового продукта. Дайджест законов месяца.

Рост зарплат и выплаты только для «Мира»

С 1 октября в России на 3,7% увеличились зарплаты военных-контрактников и срочников, пожарных, полицейских, таможенников, сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и некоторых сотрудников Фельдъегерской службы.

Кроме того, теперь выплаты на первого и второго ребенка, пособия на детей для малообеспеченных семей в России будут поступать только на карту «Мир». Соответствующие поправки в законодательство правительство приняло 9 августа.

Распространение быстрых платежей

С 1 октября клиенты крупнейших банков страны должны получить возможность оплаты товаров и услуг через систему быстрых платежей по QR-коду.

Центральное телевидение в сети

Каналы первого и второго мультиплекса в интернете теперь доступны всем россиянам совершенно бесплатно.

Данные от мобильных операторов

С наступлением октября мобильные операторы обязаны передавать данные об используемом абонентами-юрлицами и ИП оборудовании, передаче текстовых, голосовых и мультимедийных сообщений.

Тестирование от ЦБ для желающих инвестировать

В России вступил в силу закон о бесплатном тестировании перед сделками со сложными финансовыми инструментами для неквалифицированных инвесторов. Планировалось, что тестировать граждан начнут только с апреля 2022 г., но Центробанк настоял на ускорении процесса.

Теперь в стране запрещено продавать сложные финансовые продукты неквалифицированным инвесторам без теста на знание рисков. Это касается таких инструментов, как вечные облигации иностранных эмитентов, зарубежные суборды, структурные облигации иностранных эмитентов, внебиржевые производные финансовые инструменты. Исключением станут облигации, выплата дохода по которым зависит от изменения цен на нефть, золото, а также котировок одной конкретной акции или динамики валютного курса. Они будут доступны начинающим инвесторам до 1 апреля 2022 г.

Бесплатные прививки в частных клиниках

С 1 октября прививки, включенные в национальный календарь вакцинации, можно сделать бесплатно не только в государственных, но и частных клиниках. Законодатели считают, что новая норма даст россиянам возможность сделать прививку в удобном месте и у того специалиста, которому они доверяют.

Обновленный техосмотр

1 октября завершился период продления действия диагностических карт, выдаваемых при прохождении технического осмотра автомобилей, срок действия которых истекает с 1 февраля по 30 сентября 2021 г.

Это значит, что если, например, срок диагностической карты истекал 30 сентября 2021 г., к нему можно прибавить еще полгода — карта будет актуальна до 30 марта 2022 г. При этом диагностические карты, действующие по 1 октября и далее, такой льготы уже не имеют и подлежат замене по общим правилам.

Подсолнечное масло на воле

1 октября завершилось действие договоренностей правительства с поставщиками и производителями подсолнечного масла о сдерживании цен. Литр подсолнечного масла должен был стоить не более 95 руб. в опте и не более 110 руб. в рознице. Напомним, договоренности о стабилизации цен на сахар действовали до 1 июня 2021 г. (1 кг сахара должен был стоить не больше 36 руб. для оптовиков и 46 руб. для розничных покупателей).

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения

31 октября вступит в силу закон, предусматривающий создание в России единой государственной системы с информацией о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В ней будут содержаться, кроме прочего, сведения о медицинских освидетельствованиях иностранцев и людей без гражданства.

Система должна помочь своевременному проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий и недопущению к труду иностранцев, если они могут стать источником распространения инфекций, опасных для окружающих.

… и про иноагентов

С 3 октября расширяется перечень источников финансирования для признания некоммерческой организации иноагентом. Поводом может стать получение денег или имущества от российских юрлиц, бенефициарные владельцы которых — иностранцы или лица без гражданства.

Ранее на DK.RU: Путин предложил поднимать в школах флаг. Кого делают из детей — патриотов или иноагентов?