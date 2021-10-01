Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 02.10
72,92
84,45
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Финские бизнесмены приезжают в Екатеринбург. В программе визиты к строителям и металлургам

Посол Финляндии в России Антти Хелантеря
Посол Финляндии в России Антти Хелантеря. Иллюстрация: twitter.com

В понедельник финская делегация во главе с Послом Финляндии в России Антти Хелантеря посетит Екатеринбург. Финны поделятся опытом зеленого строительства и проверят работу коллег в столице Урала.

#ДИПЛОМАТЫ#НОВОСТИ

Визит запланирован на 4-5 октября. Как сообщили в пресс-службе российского посольства Финляндии, члены делегации встретятся с полномочным представителем президента УрФО Владимиром Якушевым, губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, заместителем главы города Алексеем Бубновым, а также с представителями бизнеса региона.

Так, 4 октября посол Финляндии Антти Хелантеря посетит площадку строительства жилого комплекса «Раута» (ул. Пехотинцев, 2А), чтобы принять участие в торжественной церемонии закладки первого камня. Застройщик ЖК – YIT Урал. Финская компания ЮИТ работает в Уральском регионе с 2006 г.

Вторым мероприятием деловой программы станет участие финнов в в Международном строительном форуме и выставке 100+ Techno Build. Антти Хелантеря поделится финским опытом в сфере зеленого строительства и выступит с докладом «Пути к низкоуглеродному и экологически устойчивому строительству в Финляндии».

Кроме того, посол Финляндии в России запланировал встречи с руководством Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и Русской медной компании (РМК), а также визиты на другие крупные промышленные предприятия Свердловской области.

Помимо деловой программы есть и культурная. 4 октября в 18:00 посол Хелантеря прочтет лекцию «Непрерывное образование. Опыт Финляндии» в Медиазале Ельцин Центра. Во время лекции он познакомит слушателей с концепцией непрерывного образования в Финляндии. После лекции, в 19:30, в Ельцин-центре состоится показ финского фильма «Аврора» (2019, реж. Мииа Терво).

Как пояснили в посольстве,  визит организован совместно с Финско-Российской торговой палатой. В состав делегации входят финские должностные лица и представители 13 финских организаций и компаний разных отраслей экономики. Цель поездки — укрепление взаимодействия между финскими и уральскими компаниями, поиск новых возможностей сотрудничества, а также ознакомление с возможностями инвестирования в регионе.

В Екатеринбурге самой известной компанией из Финляндии является застройщик ЖК – YIT Урал. В 2019 г. YIT и «Брусника. Строительство и Девелопмент» зарегистрировали совместную компанию с уставным капиталом 127,6 млн руб, которая с 2020 г. занялась управлением недвижимостью в Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Новосибирске.

Как писал DK.RU, это беспрецедентное объединение на рынке: новая УК станет одной из крупнейших в восточной части России и будет способствовать развитию отрасли.  

Также мы рассказывали о том, как финская семейная компания Peikko завоевывает стройки России и Урала.

Автор: Мария Смирнова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Бактерии могут расщеплять даже пластик и смартфоны. Людям просто нужно им помочьБактерии могут расщеплять даже пластик и смартфоны. Людям просто нужно им помочь
  • Участок у здания правительства области выставлен на аукционУчасток у здания правительства области выставлен на аукцион
  • В Екатеринбурге открылся бар в стиле девяностых. Название соответствующееВ Екатеринбурге открылся бар в стиле девяностых. Название соответствующее
  • Facebook и Instagram в России ждет штраф в 1 млрд рублей или блокировкаFacebook и Instagram в России ждет штраф в 1 млрд рублей или блокировка
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.