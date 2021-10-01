XIII Уральский форум по недвижимости: участники едут со всей страны. Что в нем такого?

XIII Уральский форум по недвижимости начнет работу на следующей неделе в Екатеринбург Экспо. Он станет одним из самых масштабных за всю историю проведения. Организатор — Уральская палата недвижимости.

В качестве участников и спикеров форума зарегистрировалось около 1000 человек. Профессионалы едут на Уральский форум из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Перми, Ульяновска, Казани, Уфы, Челябинска, Тюмени, Краснодара, Электростали, Барнаула.

Три дня деловой программы, с 5 по 7 октября, будут заполнены обучающим и познавательным контентом как для профессионалов рынка, так и для граждан, интересующихся вопросами проведения, оформления, безопасности сделок с недвижимостью. В рамках форума будут работать открытые секции, на которых осветят темы налогообложения, юриспруденции, аналитики, сервисов проведения сделок, ипотеки и пр.

Программа форума насчитывает около 30 секций и круглых столов, мастер-классы, бизнес-тренинги, развлекательные и даже спортивные мероприятия. Гостей ждут интересные доклады, дискуссии, кейсы от более чем 130 спикеров. Выступят, в числе прочих, и представители органов власти и крупных профильных организаций

Полная программа размещена на сайте форума, там же ведется регистрация участников.

5 октября Форум откроет пленарное заседание. В нем примут участие министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, начальник Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации Рустем Марданов, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, президент АСРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников, ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин, заместитель руководителя Департамента розничного бизнеса, вице-президент Банка ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин, президент Российской гильдии риэлторов Игорь Горский, президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева, исполнительный директор Дивизиона ДомКлик (г. Москва) Александр Попов.

Пленарное заседание будет посвящено вопросам преодоления последствий пандемийного периода на рынке недвижимости, развития инструментов поддержки бизнеса, создания и совершенствования сервисов в сфере недвижимости. Участники поговорят о миссии госструктур и профобъединений в свете этих задач, о реализации национального проекта «Жилье и городская среда», реализации стратегического проекта «Екатеринбург-центр деловых услуг», разработке предложений по улучшению инвестиционного климата в Свердловской области.

В рамках форума будут подписаны соглашения о сотрудничестве между Московским кредитным банком и Уральской палатой недвижимости, Росгосстрахом и УПН.

Именитый бизнес-тренер

6 октября на площадке Уральского форума состоится бизнес-тренинг известного маркетера Ивана Черемных, «№ 1 в недвижимости». Никаких утомительных монологов, банальностей, поучительной интонации и бородатых шуток, только реальные цепляющие истории, отличный юмор и живое общение с аудиторией.

Зарегистрироваться на тренинг можно по ссылке.

Поездка по коттеджным поселкам

8 октября в рамках Форума пройдет бизнес-тур «За город». Участники увидят коттеджные поселки разных форматов и получат ответы на волнующие вопросы из первых уст. Маршрут: коттеджный поселок «Ромашкино» (эконом) – КП «Золотой карп» (бизнес) – ЖК «Совушки» (мультиформат).

Регистрация на сайте.

Такого еще не было

6 октября Форум начнется на беговой дорожке стадиона Динамо. Там пройдет Уральский забег, который озглавит Александра Морозова, ультрамарафонка, призер международных и российских соревнований.

Участвовать в забеге может любой желающий, это совершенно бесплатно. Регистрация.

Поддержка форума:

Генеральный партнер Сбербанк.

Титульный партнер банк ВТБ.

Партнеры форума: УБРиР, Национальная Фабрика Ипотеки, Контур Реестро, ВСК, Абсолют Страхование, Росгосстрах, АТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, АК Барс банк, МКБ, Абсолют банк, Росбанк Дом, корпорация Атомстройкомплекс, компании Брусника, Совушки, 7 Прудов, Торги-ру, Apex Capital Partners, Акоммерс, Фортис, Авангард, ГК Содействие, КБ на Белинского, Дизайн Бюро.