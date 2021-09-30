Жители Химмаша бьются за сохранение облика района и даже нашли спонсора

«Если ничего не делать, старожилы никогда не увидят этого». Общественники пытаются восстановить аллею, с которой тополя вырубили еще в 2019 г., и популяризируют исторический квартал.

Один из самых старых районов города, Химмаш, постепенно теряет исторический облик. Активисты пытаются сделать все, чтобы район не потерял самобытность. О том, что происходит, JustMedia.ru поговорил с Полиной Пермяковой, которая руководит проектом «На районе».

Так, в 2019 г. Химмаш лишился знаковой аллеи на бульваре Грибоедова. Старинные тополя вырубили, несмотря на требования общественников, на их месте высадили саженцы плодовых деревьев.

Никто из тех, кого я знаю, не остался доволен вырубкой аллеи. Размер саженцев явно недостаточен, чтобы угодить интересу тенистой аллеи, какой ее знали жители района. В перспективе, наверное, лет через 30, деревья вырастут, но люди среднего и пожилого возраста, старожилы особенно, не увидят этого, не дождутся, — говорит Полина.

Сейчас общественники предлагают сразу несколько инициатив, которые должны сохранить самобытность района. Администрации города предложили дизайн-проект повторного озеленения аллеи. Для этого активисты изучили все необходимые нормативные акты и даже нашли спонсора, готового оплатить реализацию идеи, но на уровне муниципалитета идею не согласовали.

«Химмаш — район старый. Он привлекателен тем, что здесь низкая уютная застройка сохранилась. Мы видим небо, в отличие от районов-новостроек, у нас побережье зеленое и к тому же место историческое, парк. Правда, парк разрушили еще в 90-е, аллею вырубили недавно, а ДК «Химмаш» ушел в частные руки. Есть у нас вся инфраструктура — от роддома до кладбища, лыжная база есть, бассейн», — рассказывает руководитель проекта «На районе».

Сейчас общественники заняты уборкой прибрежных зон, закрашиванием граффити наркодилеров на стенах домов, они проводят субботники на территории объектов культурного наследия, таких как «Дом с колоннами».

Совместно с краеведами они планируют популяризировать исторический квартал района, готовится проект культурного пространства на берегу Исети.

Напомним, DK.RU ранее писал о том, что набережную Исети в Екатеринбурге планируют транфсормировать в том числе на Химмаше.

Пока же в городе готовятся к обновлению Литературного квартал и ул. Вайнера, они будут обновлены к 300-летию города.