Третий элемент. Только психологическое богатство открывает человеку путь к счастью

Разный опыт, в том числе негативный, изменение мнения о принципиально важных вопросах и переезды, не всегда в лучшее место — зачем нам все это и как в итоге помогает жить.

Что нужно для того, чтобы человек считал свою жизнь «хорошей»? Веками философы и обыватели размышляют на эту тему, и сейчас все чаще говорят про две составляющих:

гедонистическое благополучие, часто называемое просто «счастьем», которое характеризуется большим количеством положительных эмоций и общей удовлетворенностью жизнью.

«эвдемонизм» — ощущение, что жизнь имеет смысл и вы реализуете свой потенциал.

Шигехиро Оиси из Университета Вирджинии и Эрин Вестгейт из Университета Флориды предполагают, что мы упускаем из виду еще один пункт, «психологическое богатство».

Психологически богатая жизнь — это жизнь с разнообразным интересным и меняющим перспективу опытом. Авторы статьи отмечают, что есть огромный массив первоначальных свидетельств того, что это понятие наряду со счастьем и смыслом составляет третье важное измерение благополучия.

В одном из первых исследований 500 студентов попросили оценить их жизнь по ряду характеристик. Часть их была связана со счастьем (например, «приятная»), часть — со смыслом (например, «наполненная»), а еще часть — с тем, что, по мнению исследователей, связано, положительно или отрицательно, с понятием психологической насыщенности. В эту группу вошли понятия «интересная» и «драматическая», «простая» и «однообразная».

Оказалось, что счастье, смысл и психологическое богатство — действительно три разных фактора.

Психометрически психологическое богатство не может быть сведено к аспекту смысла или счастья, — пишут Оиси и Вестгейт.

Кроме того, ученые проанализировали прилагательные из сотен некрологов, опубликованных в газетах США и Сингапура. Анализ показал, что все слова можно сгруппировать именно по этим трем измерениям.

Исследования также доказали, что психологическое богатство, счастье и смысл также имеют четкую связь с чертами личности и социально-экономическим статусом. Данные, полученные от жителей США, Индии и Кореи, доказали, что открытость и экстраверсия связаны с психологически насыщенной жизнью, а социально-экономический статус (СЭС) — нет. Однако СЭС, наряду с экстраверсией и сознательностью, был связан со счастьем.

Психологическая насыщенность связана с неожиданностями, новизной, сложностью и изменением точки зрения, так что улучшить ее могут определенные типы опыта. Так, студенты, уехавшие учиться за границу, показали значительно более высокие баллы психологического богатства, чем те, кто остался в родном городе.

Выглядит так, будто аспекты личности и жизненного опыта делают жизнь психологически более богатой. Но дальнейшие исследования подчеркивают четкую связь между каждым из этих трех факторов и мировоззрением людей в более широком смысле: люди, живущие, по их мнению, счастливой или полной смысла жизнью, как правило, поддерживают социальный порядок и статус-кво и более консервативны в политическом отношении. И, напротив, люди с более богатой психологической жизнью выступают за социальные перемены, а их политические взгляды более либеральны.

Ничего из этого не доказывает, что кто-то действительно считает психологически богатую жизнь хорошей. Но когда Оиси и Вестгейт попросили участников из девяти разных стран описать идеальную жизнь, выбрав из списка характеристики, ассоциирующиеся со счастливой, осмысленной или психологически богатой жизнью, в целом люди выбирали элементы всех трех типов. Когда участников попросили выбрать только один тип, большинство выбрали счастливую жизнь, на втором месте была осмысленная, а на последнем — психологически богатая. Однако было «значительное меньшинство» участников — от 7% в Сингапуре до 17% в Германии — которые предпочли психологически богатую жизнь счастливой или осмысленной. То есть для них именно этот показатель определяет «хорошую жизнь».

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