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Хотим нормальные цены — едем в поля. Свердловчанам предлагают объединиться против сетей

Хотим нормальные цены — едем в поля. Свердловчанам предлагают объединиться против сетей
Иллюстрация: pixabay.com

Потребительские общества обеспечат людей доступными по ценам сельхозпродуктами, уверены в ассоциации СРО СПКК «Выбор». Людям и производителям пора вытеснять посредников своими силами.

#РИТЕЙЛ#ЦЕНЫ#НОВОСТИ

Андрей Морозов, председатель союза ассоциации СРО СПКК «Выбор», предложил жителям Свердловской области объединяться в потребительские общества и благодаря этому получать дешевые сельхозпродукты.

На пресс-конференции он заявил, что сейчас ценовую политику на продукты питания формирует в первую очередь ритейл, и этому нужно мешать.

Не надо ждать милости от природы. Если потребители хотят потреблять сельскохозяйственную продукцию подешевле, надо объединяться в потребительские общества и заниматься заготовкой продукции, как это делалось три-четыре поколения назад, исключая коммерческого посредника. Если сельскохозяйственные товаропроизводители хотят получить за свою продукцию больше, надо объединяться в сельскохозяйственные кооперативы и вытеснять посредника по сбыту. Тогда где-то можно на середине встретиться, — сказал Морозов.

Ранее власти региона и депутаты уже не раз обвиняли торговые сети в завышении цен на продукты. В июле 2021 г. на базе комитета Заксобрания по аграрной политике была сформирована депутатская рабочая группа по борьбе с высокими ценами на продукты питания. Одним из ее предложений стало создание специальных рынков, на которых жители региона могли бы продавать продукцию со своих огородов.

Ранее DK.RU писал о том, что о регулировании цен на продукты (инициатива, озвученная минувшим летом федеральным правительством) думают бизнесмены. Напомним, несколько месяцев назад в стране резко выросли цены на свежую морковь, этот традиционный российский овощ стал стоить дороже, чем фрукты из-за границы.

В апреле также на федеральном уровне шла речь о заморозке цен на ряд продуктов.

Автор: Александра Клименко
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