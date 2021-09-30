Уральским инвесторам расскажут, чего ожидать от рынков в 2022 г. и кто будет фаворитом

«Мы продолжим наблюдать за событиями количественного ослабления, за возможными изменениями ставок по всему рынку, расскажем, какой из секторов экономики в следующем году будет фаворитом рынка».

Эксперты инвестиционной компании General Invest 7 октября в Екатеринбурге проведут встречу с инвесторами «Рынки 2021-2022: прогнозы, ожидания, реальность». Региональный директор офиса компании в Екатеринбурге Владимир Бобряшов и другие члены команды General Invest расскажут о стратегических аспектах инвестирования в следующем году.

Основные темы встречи:

Инфляция: принцип расчета и влияние;

Динамика сырья и ключевые компании;

Россия, Европа, США и Китай — что выбрать?

Текущий портфель — защищать или продавать?

Предполагаем, что в следующем году мы продолжим наблюдать за событиями количественного ослабления QE, за динамикой товарно-сырьевых рынков, за возможными изменениями ставок по всему рынку, а также расскажем, какой из секторов экономики в следующем году будет фаворитом рынка, — говорит Владимир Бобряшов.

Мероприятие пройдет в бизнес-центре «Президент» по ул. Бориса Ельцина, 1а, на втором этаже. Зарегистрироваться можно по ссылке.