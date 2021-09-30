Площадь у аэропорта Кольцово благоустроят. Объявлен конкурс на 1 млн руб.

Архитекторы и дизайнеры могут предложить свои проекты преображения площади у аэропорта. Выбирать будут из пяти финалистов, лучший получит финансовую премию от компании «Аэропорты Регионов».

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на разработку архитектурно-пространственной композиции «воздушных ворот» города. Алексей Храмов, начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, пояснил, что проект благоустройства площади у аэропорта Кольцово «должен отразить следующие аспекты: историческую особенность Екатеринбурга, вклад промышленников Демидовых, присвоение Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести», 300-летие города».

Преображение ждет участок между Кольцовским трактом и ул. Бахчиванджи. Конкурс пройдет в два этапа. С 1 по 12 октября архитекторы и дизайнеры должны прислать свое портфолио, жюри выберет пять претендентов, которые и будут работать над эскизным проектом. На втором этапе выберут финалиста, проект которого будет реализован.

Четыре финалиста получат по 250 тыс. руб. от администрации города, а победитель – 1 млн руб. от компании «Аэропорты Регионов», в состав которой входит Кольцово, сообщает ЕАН.

Напомним, также в Екатеринбурге преображение ждет Литературный квартал, набережную Исети и ул. Вайнера.

Решения по реконструкции Литературного квартала представили четыре компании: «Плотинка», «Гордеев и Демидов», «S&P Ландшафтная архитектура» и «Брусника». Горожанам понравилась концепция, предложенная S&P. Но жюри конкурса выбрало проект архитектурного бюро «Гордеев и Демидов», согласно которому в облик парка будут внесены минимальные изменения.

На набережной планируется сделать сквозной вело-пешеходный маршрут по обоим берегам Исети от Верх-Исетского пруда до Химмаша.

Концепция реставрации ул. Вайнера пока не выбрана, но известно, что все работы на ней должны быть завершены к 300-летию Екатеринбурга.