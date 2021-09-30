Восемь уральских компаний вошли в рейтинг крупнейшего частного бизнеса по версии Forbes

Самый лучший показатель у ЕВРАЗ, предприятие с выручкой в 770,3 млрд руб. заняло в списке девятое место. Но впечатляют показатели не только металлургов.

В рейтинг крупнейшего частного бизнеса по версии Forbes вошли восемь уральских компаний.

На девятом месте рейтинга металлургическая и горнодобывающая компания ЕВРАЗ, главные предприятия которой находятся в Нижнем Тагиле и Качканаре. Выручка компании в 2020 г. составила 770,3 млрд руб. ЕВРАЗ входит в число крупнейших производителей стали в мире, в России компания — крупнейший производитель коксующегося угля и № 1 на рынке арматуры и горячекатаной балки.

На 40-й строчке рейтинга «Русская медная компания» (РМК) екатеринбургского бизнесмена Игоря Алтушкина. Ее выручка составила 245,2 млрд руб. Компания выпускает около 19% российской меди и объединяет 10 металлургических и горнодобывающих предприятий в России и Казахстане.

Далее, на 43-й строчке рейтинга, Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского, ее выручка составила 222,6 млрд руб. Доля компании на российском трубном рынке — 23%, на мировом рынке бесшовных труб — 14%.

50-е место у Уральской горно-металлургической компании (УГМК) с выручкой в 193 млрд руб. На 90-й строчке «Синара» с выручкой 122,9 млрд руб.

92-е место у компании «Элемент-Трейд» (сеть продуктовых магазинов «Монетка») с выручкой 120,7 млрд руб.

На 129-й строчке рейтинга корпорация «ВСМПО-Ависма» из Верхней Салды, за 2020 г. она заработала 89 млрд руб. Авиакомпания «Уральские авиалинии» на 182-й строчке рейтинга с 54,3 млрд руб. выручки.

Ранее DK.RU писал, что трое совладельцев УГМК будут развивать еще одну угольную компанию на Кузбассе. Все они входят в топ-200 богатейших бизнесменов России за 2021 г. по версии Forbes.

Напомним, ранее стало известно, что Свердловская область взяла в кредит 12 млрд руб. на инфраструктурные проекты. При этом известно, что регион входит в число регионов с большими суммами госдолга. по данным на 1 июля 2021 г., этот показатель в регионе составлял 109,09 млрд руб. Губернатор Евгений Куйвашев объясняет, что заемные деньги нужны в первую очередь для развития экономики: «главное иметь хороший кредитный рейтинг и вовремя возвращать деньги».