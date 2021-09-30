ФНС не соблюдает сроки проверок. Бизнес призвал кабмин изменить налоговое законодательство

«Налоговые органы не соблюдают сроки по проведению выездных налоговых проверок». Бизнес не успевает реагировать на законодательные новшества и требования налоговой, констатировали в СОСПП.

29 сентября 2021 года Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) провел ежегодный Налоговый Конгресс. Участие в мероприятии приняли представители налоговых органов, представители экономического блока правительства Свердловской области, представители бизнеса, представители профессионального сообщества налоговых и финансовых консультантов.

В формате панельной дискуссии эксперты обсудили применение мер стимулирования инвестиционной деятельности, особенности регионального регулирования РИП, ИНВ, СПИК, СЗПК; кадастровую стоимость; экспортные пошлины; льготы и преференции при реализации моделей с применением механизма ГЧП и ряд других тем.

Основная проблема на сегодняшний день заключается в том, что законодательство меняется так быстро и так неожиданно, что бизнес не успевает реагировать. Дошло до того, что предприятия вынуждены расширять штат, чтобы оперативно отвечать на те многочисленные требования, которые ежедневно выставляют налоговые органы. Это серьезная дополнительная нагрузка на бизнес, — рассказала сопредседатель комиссии по налоговой и финансовой политике СОСПП, Президент Евразийской Ассоциации налоговых и финансовых консультантов Мария Чумак.

Также участникам мероприятия были представлены результаты опроса СОСПП по выявлению проблем в налоговом администрировании.

«Участие в опросе приняли предприятия-члены СОСПП. Результаты подтверждают наши опасения. Мы видим тренд на несоблюдение налоговыми органами сроков, которые установлены налоговым кодексом по проведению выездных налоговых проверок. И здесь, к сожалению, устоявшаяся судебная практика такая, что нарушение сроков для налоговых органов не нарушает права налогоплательщиков. А предприниматели считают, что нарушения сроков нарушает их права. И на наш взгляд, существует единственный вариант решения проблемы — внесение изменений в налоговое законодательство. Цель нашей сегодняшней встречи — сформулировать инициативу и донести ее до правительства», — отметил сопредседатель комиссии по налоговой и финансовой политике СОСПП, партнер EY, руководитель практики корпоративного налогообложения в РФ и странах СНГ Дмитрий Бабинер.

Вице-президент РСПП по экономической политике и конкурентоспособности Мария Глухова, присутствующая на Конгрессе онлайн, поддержала это предложение комиссии по налоговой и финансовой политике СОСПП.