Еще 10 лет тюрьмы для Навального. Под угрозой все, кто репостил записи ФБК в соцсетях

Трем создателям ФБК грозит срок до 10 лет за руководство экстремистским сообществом. Еще шести активистам — до 6 лет. Большинство сейчас за границей. Под статью могут попасть пользователи соцсетей.

Срок заключения оппозиционного политика Алексея Навального по делу «Ив Роше» истекает летом 2023 года. Но накануне Следственный комитет объявил о новом уголовном деле по статье о создании и руководстве экстремистским сообществом — ФБК (признан в России экстремистской организацией и иностранным агентом). По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме Алексея Навального фигурантами дела являются также его сподвижники Леонид Волков и Иван Жданов — оба сейчас находятся за границей.

Против еще шести активистов ФБК — Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и Рустема Мулюкова, заведено дело по статье об участии в том же самом сообществе — до 6 лет тюрьмы. Большинство из них также находятся за пределами России.

Как сообщает The Bell со ссылкой на представителей юридического сообщества, «при необходимости» круг лиц, учавствовавших в деятельности ФБК, легко может быть расширен. Под статью могут попасть люди, которые просто репостили записи ФБК и других оппозиционеров из списка.

Суммарно Алексею Навальному, против которого расследуется несколько уголовных дел, с учетом нового может грозить до 15 лет лишения свободы.

Последняя «акция» ФБК была реализована на прошедших недавно выборах депутатов в Госдуму и региональные парламенты — так называемая стратегия «Умного голосования» (УмГ). С помощью сайта и веб-приложения россияне могли найти «альтернативных» кандидатов на своих участках, чтобы минимизировать прохождение депутатов от партии «Единая Россия». Приложение и сайт были оперативно заблокированы, однако граждане смогли воспользоваться этой информацией. Результаты УмГ трактуются неоднозначно. Наблюдатели полагают, что система сработала в пользу КПРФ — парламентской партии, не являющейся оппозиционной силой.

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