В России растет бедность: пандемия отбросила доходы на 10 лет назад

В заявлении счетной палаты РФ сказано, что рост бедности и закредитованнсти населения может привести к образованию очередного финансового пузыря, который сильно ударит по доходам населения.

Пандемийный 2020 год только усугубил рост бедности в стране. Благосостояние россиян в 2020 году упало до уровня начала 2010-х годов, — сообщает BFM со ссылкой на заявление счетной палаты в отчете об исполнении федерального бюджета.

На днях президент России Владимир Путин заявил о необходимости до минимума свести уровень бедности в стране и «вытащить» из нее значительное число людей. При этом Путин подчеркнул, что «по основным экономическим показателям мы только сейчас вышли на докризисный уровень», но не все россияне «сразу могут почувствовать эту позитивную динамику». Материальное же положение населения к докризисным показателям так и не вернулось.

В прошлом году доходы россиян в связи со слабым их ростом не успели вернуться к значениям, предшествующим кризису семилетней давности. При этом снижение уровня бедности на 0,2%, до 12%, которое наблюдалось в прошлом году, не отражает улучшение уровня жизни, а связано «с масштабными социальными выплатами», отмечает ведомство.

Доля соцвыплат в структуре доходов россиян в 2020 году превысила 20%. Доля оплаты труда увеличилась до 58,5%, в то же время доходы от бизнеса, собственности и иных денежных поступлений снизились до минимумов. Аудиторы Счетной палаты призвали Центробанк обратить пристальное внимание на ипотечный рынок, чтобы избежать финансового пузыря, который может возникнуть из-за резкого роста ипотечного портфеля и цен на жилье. Такие процессы могут серьезно ударить по стабильности финансового сектора и доходам населения.