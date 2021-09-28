Планы рушатся? Радуйтесь. Как выработать правильную реакцию на неожиданные события

На примере путешествия очень легко разобрать уроки «обучения правильной реакции» в случае, когда все идет не так, как было задумано. В жизни это работает не хуже.

Жизнь полна неожиданностей, спланировать все просто невозможно. Именно поэтому важно правильно реагировать на неожиданные события и повороты. Как научиться этому — писатель и психолог Лео Бабаута:

— Недавно нам с Евой пришлось спешно улетать по семейным делам. Мы взяли только по рюкзаку, так что поездка была относительно простой.

На обратном пути я раздумывал о том, насколько мы были гибкими в этой неожиданной поездке… и понял, что гибкость в путешествиях и в жизни в целом — это способность, над развитием которой мы работали.

Многие люди тщательно планируют путешествия, готовятся к ним. Покупают вещи и упаковывают все, что только может потребоваться. Бронируют гостиницы, составляют списки того, что нужно осмотреть. И это не плохо, даже если в итоге вы тащите с собой тонну вещей.

Но когда планы рушатся из-за неожиданных событий, вас постигает сильное разочарование и беспокойство. Опять же, в этом нет ничего плохого — это нормально. Поездка может быть омрачена в силу многих причин.

Но что, если бы мы были немного гибче и могли легко путешествовать по жизни, даже столкнувшись с изменениями?

Вот кое-что, над чем я работаю (и работа еще не завершена!) и что помогает мне:

Стройте планы легко. Это определенно помогает. Но планируйте с расчетом, что все может измениться.

Оставайтесь в потоке. Представьте себе реку, которая огибает скалы на своем пути. Просто огибает их без лишнего волнения. Мы можем делать то же самое с изменениями — что-то всегда меняется, и мы можем просто продолжать путь, не переживая из-за смены планов.

Оставляйте пространство для себя. Не планируйте каждую минуту. Позвольте себе отдохнуть, вздремнуть или погулять в парке, в котором вы случайно оказались. Не нужно прописывать каждую минуту.

Рассматривайте изменения как возможность практиковать гибкость. Каждое изменение может быть поводом для огорчения или стресса… или прекрасным шансом для развития.

Путешествуйте налегке. Если вы не тащите с собой кучу вещей, изменить планы намного проще. Важно понять, что большинство вещей, которые мы обычно берем с собой, нам не нужно. Мы складываем в чемодан свои страхи вместо того, чтобы учиться справляться с любой ситуацией без множества дополнительных вещей.

Научитесь понимать, когда вам нужно позаботиться о себе. Это хороший навык, когда обстановка накаляется. Умейте замечать, что вы чувствуете себя измотанными и вам нужна передышка. Прогуляйтесь, вздремните, побалуйте себя.

Ничего страшного. Что бы ни случилось, постарайтесь отказаться от «режима бедствия», который часто включается при изменениях в планах. Ничего страшного. Это просто изменение, с которым можно справиться.

Ищите плюсы. Когда что-то меняется, мы легко находим негативные последствия и заламываем руки. А можем восхититься и изумиться этим новым моментом, который подарила нам жизнь.

Все это стоит практиковать не только в отношении путешествий, но и в обычной жизни.

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