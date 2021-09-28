С составом определились. Депутатам Заксобрания области выдали удостоверения

«Было чувство как в начале какого-то обучения-тренинга, когда все максимально вежливые. Было много слов про то, насколько идеальны и законны были выборы». В какой обстановке прошло вручение мандатов.

Избранные депутаты Заксобрания Свердловской области получили сегодня удостоверения. Напомним, ранее стало известно, что от мандатов отказались губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, вице-губернатор Сергей Бидонько, замгубернатора Алексей Шмыков, министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов и другие.

Список депутатов Заксобрания:

«Единая Россия» (33 мандата):

Одномандатный округ:

Евгений Старков, помощник главы Арамиля;

Михаил Зубарев, депутат Заксобрания прошлого созыва;

Вячеслав Вегнер, депутат Заксобрания прошлого созыва;

Людмила Бабушкина, депутат Заксобрания прошлого созыва;

Вячеслав Брозовский, депутат Заксобрания прошлого созыва;

Сергей Мелехин, депутат Заксобрания прошлого созыва;

Валентин Лаппо, депутат Заксобрания прошлого созыва;

Михаил Клименко, депутат Заксобрания прошлого созыва;

Виктор Маслаков, депутат Заксобрания прошлого созыва;

Евгений Зяблицев, депутат Заксобрания прошлого созыва;

Владимир Смирнов, депутат Заксобрания прошлого созыва;

Виктор Шептий, депутат Заксобрания прошлого созыва;

Виктор Якимов, депутат Заксобрания прошлого созыва;

Пётр Соколюк, депутат Заксобрания прошлого созыва;

Сергей Никонов, депутат Заксобрания прошлого созыва;

Альберт Абзалов, депутат Заксобрания прошлого созыва;

Владимир Рощупкин, депутат Заксобрания прошлого созыва;

Вячеслав Погудин, депутат Заксобрания прошлого созыва;

Владимир Радаев, депутат Заксобрания прошлого созыва;

Алексей Дронов, депутат Заксобрания прошлого созыва;

Александр Серебренников, депутат Заксобрания прошлого созыва;

Дмитрий Жуков, депутат Заксобрания прошлого созыва;

Сергей Карякин, гонщик.

«Списочники»:

Аркадий Чернецкий, член Совета Федерации РФ (№2 в общеобластной части);

Александр Высокинский, первый замгубернатора Свердловской области (№3 в общеобластной части);

Владимир Анисимов, бывший глава Серова;

Владимир Рябцун, директор филиала МИФИ в Лесном;

Виктор Бабенко, депутат Заксобрания прошлого созыва;

Михаил Копытов, председатель Союза животноводов Урала;

Алексей Коробейников, депутат Заксобрания прошлого созыва;

Вячеслав Малых, директор ООО «Нижнетагильский холодильник»;

Анна Соломеина, директор по персоналу;

Елена Трескова, депутат Заксобрания прошлого созыва.

КПРФ (9 мандатов):

Одномандатный округ:

Александр Ивачёв, депутат Заксобрания прошлого созыва;

Евгений Букреев, учитель школы №3 Кировграда.

«Списочники»:

Игорь Аксёнов, депутат Заксобрания прошлого созыва (№2 в общеобластной части);

Григорий Бачериков, экс-директор департамента госзаказа Ярославской области;

Габбас Даутов, депутат гордумы Качканара;

Тарас Исаков, бывший первый заместитель командующего УрФО войск национальной гвардии;

Римма Скоморохова, депутат гордумы Екатеринбурга;

Николай Коробейников, активист из Невьянска;

Олег Гордеев, депутат гордумы Екатеринбурга.

«Справедливая Россия - За правду» (4 мандата):

«Списочники»:

Армен Карапетян, бывший депутат Заксобрания;

Екатерина Есина, бывший заместитель министра здравоохранения;

Агарон Варданян, руководитель ООО «АБЗ» из Верхней Пышмы;

Наталья Ибрагимова, жительница Верхней Пышмы.

ЛДПР (2 мандата):

«Списочники»:

Александр Каптюг, депутат гордумы Асбеста;

Леонид Хаютин, замдиректора «Гармонии».

«Новые люди» (2 мандата):

Списочники:

Иван Зайченко, основатель сетей «Сушкоф», «Дель Песто» и «ЖизньМарт»;

Рант Агаджанян, руководитель регионального отделения партии.

Иван Зайченко рассказал о получении удостоверения на странице в Facebook:

На вручении все депутаты друг с другом здоровались, поздравляли с победой. Вообще было чувство как в начале какого-то обучения-тренинга, когда все максимально вежливые. Постояли под гимном, а потом было много слов про то, насколько идеальны и законны были выборы, как мало нарушений и что результаты не вызывают сомнений.

Воспринимали нас нормально. Никакого негатива я не заметил. Даже почти никто не ругался, что я в белых полуспортивных штанах пришел. Познакомились с Бабушкиной Л.В., это Председатель Заксо. Она пригласила нас к себе. Кидайте в меня помидоры, но на меня она произвела впечатление приятной женщины.

Набирают людей в комитеты председатели комитетов. По своему желанию туда не попасть. Вот и приходится уже на старте договариваться и радоваться, если предложили то, что изначально хотел — комитет по промышленности и предпринимательству. Вот и напиши теперь что-то не то про главу комитета.

А вообще, вроде не делал ничего сегодня, а устал как депутат на работе.

Ранее DK.RU писал о том, как прошли выборы в регионе.