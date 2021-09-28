С составом определились. Депутатам Заксобрания области выдали удостоверения
«Было чувство как в начале какого-то обучения-тренинга, когда все максимально вежливые. Было много слов про то, насколько идеальны и законны были выборы». В какой обстановке прошло вручение мандатов.
Избранные депутаты Заксобрания Свердловской области получили сегодня удостоверения. Напомним, ранее стало известно, что от мандатов отказались губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, вице-губернатор Сергей Бидонько, замгубернатора Алексей Шмыков, министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов и другие.
Список депутатов Заксобрания:
«Единая Россия» (33 мандата):
Одномандатный округ:
- Евгений Старков, помощник главы Арамиля;
- Михаил Зубарев, депутат Заксобрания прошлого созыва;
- Вячеслав Вегнер, депутат Заксобрания прошлого созыва;
- Людмила Бабушкина, депутат Заксобрания прошлого созыва;
- Вячеслав Брозовский, депутат Заксобрания прошлого созыва;
- Сергей Мелехин, депутат Заксобрания прошлого созыва;
- Валентин Лаппо, депутат Заксобрания прошлого созыва;
- Михаил Клименко, депутат Заксобрания прошлого созыва;
- Виктор Маслаков, депутат Заксобрания прошлого созыва;
- Евгений Зяблицев, депутат Заксобрания прошлого созыва;
- Владимир Смирнов, депутат Заксобрания прошлого созыва;
- Виктор Шептий, депутат Заксобрания прошлого созыва;
- Виктор Якимов, депутат Заксобрания прошлого созыва;
- Пётр Соколюк, депутат Заксобрания прошлого созыва;
- Сергей Никонов, депутат Заксобрания прошлого созыва;
- Альберт Абзалов, депутат Заксобрания прошлого созыва;
- Владимир Рощупкин, депутат Заксобрания прошлого созыва;
- Вячеслав Погудин, депутат Заксобрания прошлого созыва;
- Владимир Радаев, депутат Заксобрания прошлого созыва;
- Алексей Дронов, депутат Заксобрания прошлого созыва;
- Александр Серебренников, депутат Заксобрания прошлого созыва;
- Дмитрий Жуков, депутат Заксобрания прошлого созыва;
- Сергей Карякин, гонщик.
«Списочники»:
- Аркадий Чернецкий, член Совета Федерации РФ (№2 в общеобластной части);
- Александр Высокинский, первый замгубернатора Свердловской области (№3 в общеобластной части);
- Владимир Анисимов, бывший глава Серова;
- Владимир Рябцун, директор филиала МИФИ в Лесном;
- Виктор Бабенко, депутат Заксобрания прошлого созыва;
- Михаил Копытов, председатель Союза животноводов Урала;
- Алексей Коробейников, депутат Заксобрания прошлого созыва;
- Вячеслав Малых, директор ООО «Нижнетагильский холодильник»;
- Анна Соломеина, директор по персоналу;
- Елена Трескова, депутат Заксобрания прошлого созыва.
КПРФ (9 мандатов):
Одномандатный округ:
- Александр Ивачёв, депутат Заксобрания прошлого созыва;
- Евгений Букреев, учитель школы №3 Кировграда.
«Списочники»:
- Игорь Аксёнов, депутат Заксобрания прошлого созыва (№2 в общеобластной части);
- Григорий Бачериков, экс-директор департамента госзаказа Ярославской области;
- Габбас Даутов, депутат гордумы Качканара;
- Тарас Исаков, бывший первый заместитель командующего УрФО войск национальной гвардии;
- Римма Скоморохова, депутат гордумы Екатеринбурга;
- Николай Коробейников, активист из Невьянска;
- Олег Гордеев, депутат гордумы Екатеринбурга.
«Справедливая Россия - За правду» (4 мандата):
«Списочники»:
- Армен Карапетян, бывший депутат Заксобрания;
- Екатерина Есина, бывший заместитель министра здравоохранения;
- Агарон Варданян, руководитель ООО «АБЗ» из Верхней Пышмы;
- Наталья Ибрагимова, жительница Верхней Пышмы.
ЛДПР (2 мандата):
«Списочники»:
- Александр Каптюг, депутат гордумы Асбеста;
- Леонид Хаютин, замдиректора «Гармонии».
«Новые люди» (2 мандата):
Списочники:
- Иван Зайченко, основатель сетей «Сушкоф», «Дель Песто» и «ЖизньМарт»;
- Рант Агаджанян, руководитель регионального отделения партии.
Иван Зайченко рассказал о получении удостоверения на странице в Facebook:
На вручении все депутаты друг с другом здоровались, поздравляли с победой. Вообще было чувство как в начале какого-то обучения-тренинга, когда все максимально вежливые. Постояли под гимном, а потом было много слов про то, насколько идеальны и законны были выборы, как мало нарушений и что результаты не вызывают сомнений.
Воспринимали нас нормально. Никакого негатива я не заметил. Даже почти никто не ругался, что я в белых полуспортивных штанах пришел. Познакомились с Бабушкиной Л.В., это Председатель Заксо. Она пригласила нас к себе. Кидайте в меня помидоры, но на меня она произвела впечатление приятной женщины.
Набирают людей в комитеты председатели комитетов. По своему желанию туда не попасть. Вот и приходится уже на старте договариваться и радоваться, если предложили то, что изначально хотел — комитет по промышленности и предпринимательству. Вот и напиши теперь что-то не то про главу комитета.
А вообще, вроде не делал ничего сегодня, а устал как депутат на работе.
Ранее DK.RU писал о том, как прошли выборы в регионе.