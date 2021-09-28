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Даня Милохин — новое лицо «Золотого яблока»

Даня Милохин
Даня Милохин. Иллюстрация: Инстаграм Дани Милохина

Как минимум до конца года популярный тиктокер будет появляться в соцсетях сети и даже проведет несколько встреч с фанатами прямо в магазинах.

#МАРКЕТИНГ#НОВОСТИ

«Золотое яблоко» подписало контракт с Даней Милохиным. Звезда TikTok минимум до конца 2021 г. будет появляться в публикациях в соцсетях бьюти-гиганта.

Сеть парфюмерных супермаркетов давно дружит с тиктокером и участником команды Dream Team House — Даней Милохиным. Сотрудничество «Золотого Яблока» с Даней Милохиным и агентством WildJam запланировано как минимум до конца 2021 года. В рамках совместных активностей предусмотрены работы в социальных сетях парфюмерного ритейлера: Instagram, TikTok, YouTube, — уточнили в пресс-службе компании.

Также сообщается, что Даня Милохин будет лично приходить на встречи с фанатами в магазины «Золотого яблока».

Бренд не впервые работает со звездами TikTok. У компании даже есть собственный сингл, Gold Apple, который исполнили авторы хита про симпл-димпл.

Напомним, минувшим летом Сбер выбрал Даню Милохина молодежным лицом Петербургского международного экономического форума. Это далекое от глобальной экономики и политики событие стало одним из самых обсуждаемых во время и после ПМЭФ-2021. Ранее рэпер Моргенштерн опубликовал в YouTube видео, снятые в коллаборации с Альфа-Банком. 

О том, что значат подобные коллаборации и дают ли они что-то бизнесу, DK.RU спросил у представителей бизнеса.

Илья Борзенков, основатель торговой сети «Норд», сооснователь фонда содействия социальным проектам «Старт-фонд», так прокомментировал происходящее: «Когда я написал (в соцсети), что принял решение минимизировать свое взаимодействие со Сбером, то имел в виду только себя лично как потребителя. Я не хочу быть клиентом банка, который продвигает настолько чуждые мне ценности. Мне все равно, сколько фолловеров у Дани Милохина или Моргенштерна. Число миллионов, глазеющих на их кривляния, не имеет для меня никакой ценности».

Денис Бондаренко, коммерческий директор ГК «Терм», заявил:

Обсуждать нынешнюю молодежь и ее вкусы — примерно, как джинсовки, волосы до пояса и AC/DC в магнитофоне или Кинчева с голым торсом, бутылкой и сигаретой на сцене. Я ставлю Сберу за рекламу твердую 4+. Кстати, уверен, что большинство людей в возрасте «50+» ее не видели.

Автор: Александра Клименко
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