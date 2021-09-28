Уральский бизнес модернизировал школу-интернет для детей с глубокими нарушениями зрения

«Мы благодарны благотворителям Екатерининской Ассамблеи за такую большую помощь. Теперь у нас самое современное оборудование, какого нет ни у кого в регионе, и полностью обновлен медицинский блок»

Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна завершила проект «Здоровье ученика – приоритет школы!», который включал в себя капитальный ремонт помещений медицинского отделения школы, приобретение медицинской мебели, а так же диагностического и лечебного оборудования для работы узких специалистов. Школа является благополучателем «Екатерининской Ассамблеи» 2020 г.

Сейчас в интернате обучается 278 детей с глубокими нарушениями зрения (слепые и слабовидящие), в том числе 104 ребенка там проживают. Ребята съезжаются в школу из 43 муниципалитетов Свердловской области. Более 30 детей проживают в школе от каникул до каникул, в связи с отдалённостью места жительства родителей. Здесь они получают квалифицированную медицинскую помощь, консультации, реабилитацию без отрыва от процесса обучения.

В школе круглосуточно работает медицинское отделение, в котором работают 7 квалифицированных медицинских работников. Отделение располагается на первом этаже интерната.

Слепые и слабовидящие дети не могут самостоятельно без родителей посещать городские больницы или медицинские центры для прохождения регулярных курсов лечения. Если такое лечение ребёнок проходит по месту жительства, он, как правило, надолго отстаёт от обучения. В школе мы проводим эти курсы лечения, как групповые занятия без отрыва от получения образования. Последний капитальный ремонт медицинского отделения у нас был в 2002 году, но медицинское оборудование и мебель не менялись. Оборудование технически давно устарело, а мебель не соответствовала стандартам оснащения медицинских кабинетов, — рассказывает директор Верхнепышминской школа-интерната имени С.А. Мартиросяна Нина Шалган.

Школа-интернат получила от благотворителей Екатерининской Ассамблеи в виде гранта 16 млн руб. На эти средства было закуплено 30 единиц техники, оснащено медицинской мебелью 20 кабинетов, отремонтирован весь медицинский блок. Сейчас все работы по ремонту помещений и закупке оборудования завершены.

«Мы благодарны благотворителям Екатерининской Ассамблеи за такую большую помощь. Теперь у нас самое современное оборудование, какого нет ни у кого в регионе, и полностью обновлен медицинский блок», — добавляет директор.

Напомним, в прошлом году благотворители Екатерининской Ассамблеи одобрили идею создания «шорт-листа», чтобы средства, собранные сверх заявки проекта-лидера, были направлены на следующий по количеству голосов проект.

«В этом году по новым правилам поддержку получили не один, а четыре проекта. Собрано было более 65 млн руб. Сегодня мы открыли медицинский блок Верхнепышминской школы-интерната. Кроме того, некоммерческая организация «Благое дело» сможет создать первый в Свердловской области инклюзивный комплекс «Социополис», в котором будут жить и трудиться люди с особенностями развития. Третий благополучатель — Областная детская клиническая больница с проектом создания Центра нутритивной поддержки для обеспечения лечебным питанием детей с паллиативными состояниями. И на четвертом месте фонд «Подари жизнь» с проектом «Современная диагностика детского рака в регионах». В рамках этого проекта ОДКБ получит современное оборудование для диагностики детского рака и генетических заболеваний», — рассказала исполнительный вице-президент СОСПП Татьяна Кансафарова.