Новым налоговым режимом для малого и микробизнеса смогут воспользоваться не все

Список ограничений появился в одной из последних версий законопроекта. Есть как минимум четыре критерия, которым смогут соответствовать далеко не все компании. И стоп-лист по целому перечню отраслей.

Новый налоговый режим для малого и микробизнеса будет доступен не всем. Cписок ограничений появился в одной из последних версий законопроекта об этом режиме. Перейти на него не сможет бизнес, где работают сотрудники, которые не являются налоговыми резидентами России, сообщает Forbes. Также не получится перейти на новый режим компаниям со счетами, открытыми в банках, которые не участвуют в информационном обмене, и компаниям, выплачивающим зарплаты наличными.

Еще два критерия — численность предприятия свыше пяти человек и выручка выше 60 млн рублей в год, у таких предприятий получить льготы так же не выйдет. Есть и ограничительный список по отраслям — это арбитражные управляющие, оценщики, компании и ИП, которые совершают сделки с ценными бумагами или оказывают кредитные и финансовые услуги.

Малое предприятие сейчас — это до 800 млн рублей выручки в год и до 100 человек сотрудников, микропредприятие — до 120 млн рублей и до 15 человек. «Всего штат до пяти человек сейчас у около 60% микропредприятий, и это без учета дополнительных ограничений», — рассказал глава бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин.

Применение режима сильно ограничено даже для категории малого и микробизнеса. Этот режим в принципе направлен на небольшую аудиторию. Из него сознательно исключили все виды бизнеса со сложным налоговым учетом, — считает адвокат коллегии адвокатов «Люди дела» Денис Зайцев.

Над новым режимом Федеральная налоговая служба (ФНС) работает с июля этого года, сообщал DK.RU. Он предполагает, что бизнес будет платить налог в 8% от доходов или же 20%, если будет применяться схема «доходы минус расходы». Но при этом бизнес предлагается освободить от бухгалтерского и налогового учета и подачи отчетности по упрощенной системе налогообложения. Исчисление налогов будет производиться непосредственно налоговыми органами — ФНС будет рассчитывать налоговые обязательства самостоятельно, получая данные о налогоплательщике напрямую от его банка и на основе данных контрольно-кассовой техники.

Сейчас малый и средний бизнес может пользоваться несколькими системами налогообложения. Это общая система со ставкой на прибыль 20% для юрлиц и НДФЛ 13% — для ИП. Есть также упрощенная система — со ставкой 6% со всех доходов или 15% с доходов за вычетом расходов. Для ИП действует патентная система налогообложения — со ставкой 6% от потенциального дохода.

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