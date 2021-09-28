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Больше 100 человек в Екатеринбурге написали заявление на пирамиду «Симбиоз Финанс»

Больше 100 человек в Екатеринбурге написали заявление на пирамиду «Симбиоз Финанс»
Иллюстрация: pixabay.com

«Официальное открытие у них состоялось в марте, а в апреле стали оформлять дорогие машины, они стали ездить по заграницам. В общем, жили на широкую ногу».

#СКАНДАЛ#ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге больше 100 человек подали заявления в полицию на финансовую пирамиду «Симбиоз Финанс». Пострадавшие сообщают, что они создали свой чат в Telegram, где примерно 700-800 человек, люди из России и стран СНГ.

— Мы активно агитируем писать заявления, написано уже больше ста заявлений. Мы подавали в главное управление на Ленина, 15, но потом их «спустили» в городское УМВД, — рассказал один из пострадавших.

Пока все обратившиеся получили ответ о том, что заявления рассмотрены и перерегистрированы в «Книгу учета заявлений». Экс-клиенты «Симбиоз Финанс» считают, что к ответственности должны быть привлечены директор компании Дмитрий Рассохин и его брат Евгений.

Официальное открытие у них состоялось в марте, а в апреле на брата Рассохина стали оформлять дорогие машины, они стали ездить по заграницам. В общем, жили на широкую ногу, — говорит пострадавший.

В полиции ситуацию пока не прокомментировали.

Центробанк РФ ранее признал «Симбиоз Финанс» финансовой пирамидой, а директор компании Дмитрий Рассохин заявил, что это целенаправленная рейдерская атака. Он планировал написать заявления в ФСБ и прокуратуру.

Ранее DK.RU писал о том, что вкладчикам рухнувшей пирамиды Finiko предлагают вернуть деньги «коллективными медитациями». Создатели «Финико» называют ее «автоматизированной системой генерации прибыли», которая работает «по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов».

Автор: Александра Клименко
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