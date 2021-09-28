Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 29.09
72,50
84,67
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Человек года-2021»: DK.RU продолжает сбор заявок в номинации «Трансформация бизнеса»

«Человек года-2021»: DK.RU продолжает сбор заявок в номинации «Трансформация бизнеса»
Иллюстрация: DK.RU

Предприниматели Урала могут заявить о себе на ежегодной премии «Человек года». DK.RU продолжает сбор заявок на участие в номинации «Трансформация бизнеса: производственные и сбытовые предприятия».

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Для того, чтобы принять участие в номинации «Трансформация бизнеса: производственные и сбытовые предприятия», необходимо заполнить заявку.

Напомним, «Трансформация бизнеса» — новая номинация премии «Человек года». Она появилась в 2020 году, а заветную статуэтку вручали сразу двум победителям: за самую серьезную трансформацию в сфере услуг и в сфере промышленности. В первой подноминации победителем стала Юлия Франгулова, генеральный директор сети клиник лазерной косметологии «ЛИНЛАЙН». Вторая статуэтка в номинации досталась Юрию Окуневу, владельцу Талицких молочных ферм, который вложил в новые производственные линии предприятия 1 млрд руб.

Партнером номинации «Трансформация бизнеса: производственные и сбытовые предприятия» выступает Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

Напомним, в 2021 году церемония вручения премии «Человек года» пройдет в 12-ый раз. Руководство «Делового квартала» приняло решение провести мероприятие в гибридном формате — онлайн и офлайн. Посмотреть трансляцию можно будет в эфире «4 канала».

Стать партнером премии: +7 (904) 544-98-37savina@dk.ru (Татьяна Савина)

 

 

Автор: Андрей Каяк
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Одна из составляющих счастья — комфорт». Как УГМК-Застройщик создает жилую экосистему«Одна из составляющих счастья — комфорт». Как УГМК-Застройщик создает жилую экосистему
  • Меркель уходит с трибуны: партия власти проигрывает выборы в ГерманииМеркель уходит с трибуны: партия власти проигрывает выборы в Германии
  • В отеле angelo меняется руководствоВ отеле angelo меняется руководство
  • «Рассказы о Петре I, Иване Грозном и войне — сейчас не история, а актуальная политика»«Рассказы о Петре I, Иване Грозном и войне — сейчас не история, а актуальная политика»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.