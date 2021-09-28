«Человек года-2021»: DK.RU продолжает сбор заявок в номинации «Трансформация бизнеса»

Предприниматели Урала могут заявить о себе на ежегодной премии «Человек года». DK.RU продолжает сбор заявок на участие в номинации «Трансформация бизнеса: производственные и сбытовые предприятия».

Для того, чтобы принять участие в номинации «Трансформация бизнеса: производственные и сбытовые предприятия», необходимо заполнить заявку.

Напомним, «Трансформация бизнеса» — новая номинация премии «Человек года». Она появилась в 2020 году, а заветную статуэтку вручали сразу двум победителям: за самую серьезную трансформацию в сфере услуг и в сфере промышленности. В первой подноминации победителем стала Юлия Франгулова, генеральный директор сети клиник лазерной косметологии «ЛИНЛАЙН». Вторая статуэтка в номинации досталась Юрию Окуневу, владельцу Талицких молочных ферм, который вложил в новые производственные линии предприятия 1 млрд руб.

Партнером номинации «Трансформация бизнеса: производственные и сбытовые предприятия» выступает Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

Напомним, в 2021 году церемония вручения премии «Человек года» пройдет в 12-ый раз. Руководство «Делового квартала» приняло решение провести мероприятие в гибридном формате — онлайн и офлайн. Посмотреть трансляцию можно будет в эфире «4 канала».

Стать партнером премии: +7 (904) 544-98-37, savina@dk.ru (Татьяна Савина)