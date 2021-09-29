«В бизнесе, как «Формуле-1»: никогда не знаешь, чем обернется гонка»

«Надо в считанные секунды принять решение, у которого миллион нюансов. Как все просчитать, как учесть все мелочи и варианты развития событий? Ошибка может стоить лидерства» — Сергей Третьяков.

Сергей Третьяков, совладелец бренда «Кондитория»*:

— Недавно я полюбил Формулу 1. Один из сыновей увлекся картингом, и я стал вникать. Понял, что это очень интересный проект — как спорт, так и бизнес.

На Гран-При России Формулы-1 (гонки прошли 26 сентября 2021 г. в Сочи — прим. ред.) случилось то, что может случиться в любом бизнесе. Пилот команды «Макларен» (McLaren F1 Team) Ландо Норрис стартовал с первой позиции и всю гонку удерживал лидерство — уверенно, с хорошим отрывом. Для непосвященных — это парень впервые в жизни стартовал с первой позиции и имел все шансы выйти на подиум.

Перед гонкой команда формирует стратегию: какие шины выбрать, кто будет ближайший соперник на стартовой решетке и какое место выбрать в качестве цели.

Во время гонки, за семь кругов до финиша, начался дождь. В этот момент нужно было принять тактическое решение — это делает команда совместно с пилотом. Выбор был в том, менять шины или нет, ведь под каждую погоду выбирается определенный тип шин — для максимально лучшего сцепления.

Чтобы поменять шины, нужно заехать в бокс (сделать пит-стоп). На это уходит приличное количество времени — по меркам гонки, где решение имеют тысячные секунды. На хвосте — крутой соперник, который уже побеждал 99 раз.

Если заехать в бокс, лидерство будет упущено. Если не заехать, при усилении дождя будет большой риск, что колеса не удержат машину на мокрой трассе, тогда соперник во время заноса обойдет пилота «Макларен».

Ситуация не из простых. Как и в бизнесе — когда на рынок выходит альтернативный игрок, или конкурент выводит новый продукт, или в соцсетях появляется хайп на тренд, который вирусом разносится по рынку, или еще какая-то хрень…

Надо принять тактическое решение, которое повлияет на позиции твоей компании на рынке. Миллион нюансов. Как все просчитать, как учесть все мелочи и варианты развития событий? В крупном бизнесе есть аналитический отдел, маркетинг, совет директоров и прочие органы чувств. В малом бизнесе вариантов очень мало. Там небольшая лояльная Команда и Предприниматель.

Решение в итоге может привести и к победе, и к поражению. Это понятно. Но важно также понимать, что результат, каким бы он ни был, — это работа всей команды.

В случае с Ландо Норрисом было решено не уходить с трассы и держать лидерство. Решение оказалось ошибочным. Дождь усилился, колеса не удержали машину: за два круга до финиша пилот слетел с трассы и потерял лидерство, которое удерживал 51 круг. В итоге 7-е место.

Окончательное решение принимал пилот — читай «предприниматель», так как гонщик (опять же предприниматель) лучше всех представляет ситуацию на трассе (на рынке), чувствует, как ведет себя машина (его бизнес).

Вот за это я люблю Формулу 1: никогда не знаешь, как обернется гонка. Прям как в бизнесе.

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* Под брендом «Кондитория» действует международная кондитерская школа, кондитерская современых десертов, производственная фабрика десертов.

Текст подготовлен на основе поста в авторском телеграм-канале «Будни уральского предпринимателя»