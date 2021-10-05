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Когда инвестору необходимо доверительное управление

Наталья Цимахович
Наталья Цимахович. Иллюстрация: УК «Альфа-Капитал»

Услуги доверительного управления обычно оказывают управляющие компании. Это прекрасный вариант, если вы решили начать инвестировать на фондовом рынке.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Помимо того, что ваши деньги будут в надежных руках профессионалов, у доверительного управления есть еще немало плюсов. Об этом подробно рассказывает Наталья Цимахович, исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в г. Екатеринбург.

— Стоит ли отдавать свои деньги в доверительное управление или лучше инвестировать самостоятельно? Каждый решает для себя этот вопрос сам. Однако в некоторых случаях лучше всего действительно довериться профессионалам, чем брать ответственность на себя. Например, если у вас нет опыта и времени, пожалуй, не нужно прибегать к экспериментам: инвестиции — это работа, требующая постоянного внимания и немалых знаний, а не лотерея.

Иначе вы можете не только не заработать, а напротив, потерять часть вложенного. По статистике, большая часть новичков на рынке теряют деньги в первый же год.

Также к услугам доверительного управляющего стоит прибегнуть, если у вас крупная сумма или имеются активы в виде ценных бумаг, валюты, недвижимости, банковских счетов и прочего. В этом случае имеет смысл сконцентрировать все управление вашим капиталом в одних руках. Это позволит эффективнее управлять активами и добиваться поставленной цели. Главный плюс доверительного управления в том, что капитал можно разместить практически в любые финансовые инструменты и при этом не волноваться за его судьбу. За то, чтобы деньги были в сохранности, отвечают профессионалы с многолетним опытом. Управляющему не все равно, сколько зарабатывают его клиенты.

От этого зависит не только его репутация на рынке, но и вознаграждение.

Собственником ценных бумаг, денег или других активов в любом случае остается сам инвестор. В любой момент вы можете расторгнуть договор доверительного управления и забрать свои активы. Это более комфортно, чем, скажем, банковский срочный вклад, где клиенту гарантируется определенный доход лишь в том случае, если он не отзывает свой вклад раньше обусловленного времени. Управляющая компания регулярно отчитывается о совершенных операциях и полученном доходе, поэтому вы всегда будете в курсе, что происходит с вашими активами. Тем более за соблюдением условий договора и сохранностью денег инвесторов пристально следит регулятор.

Автор: Александра Клименко
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