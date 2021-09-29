«Ошибки могут стоить вам бизнеса». Юлия Мазеина — о законодательных нововведениях

Осенью в силу вступил ряд законов, которые обязательно надо знать бизнесу, чтобы не попасть в неприятности. Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности, а она довольно серьезная.

Законодательство развивается настолько быстро, что физическим и юридическим лицам просто необходимо каждый месяц устраивать «чек-ап» по основным новостям такого рода. На что стоит обратить внимание до конца 2021 г. — об этом DK.RU рассказала директор Аудиторской Бухалтерской компании АБК «Счетовод» Юлия Мазеина.

Новость 1: ЦБ ужесточает контроль над счетами физических лиц. За что могут заблокировать счёт, даже если вы не нарушаете закон?

Эта новость касается абсолютно каждого. 6 сентября 2021 г. вышли методические рекомендации ЦБ №16-МР, в которых обозначены восемь признаков, обнаружив которые банк может заблокировать вашу карту и счёт:

необычно большое количество плательщиков и получателей (физических лиц): более 10 в день или более 50 в месяц;

более 30 операций в день по зачислению и списанию безналичных денежных средств, проводимых с физическими лицами;

операции по списанию и зачислению безналичных денежных средств, совершаемых между физическими лицами, составляют более 100 тыс. руб. в день или более 1 млн руб. в месяц;

короткий промежуток времени между зачислением денежных средств и их списанием;

активность по зачислению и списанию денежных средств: в течение 12 часов (и более) одних суток;

в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций по банковскому счету;

отсутствуют платежи в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для обеспечения жизнедеятельности физического лица (например, оплата коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг, товаров, работ);

совпадение идентификационной информации об устройстве (например, MAC-адрес, цифровой отпечаток устройства и др.), используемом разными клиентами — физическими лицами для удаленного доступа к услугам кредитной организации по переводу денежных средств, электронных денежных средств.

Как пояснили в ЦБ, основная цель этих рекомендаций — вывести из тени и заблокировать незаконные «онлайн-казино» и «онлайн-лотереи», нелегальных участников финансового рынка, таких как форекс-дилеры, организаторы «финансовых пирамид» и «криптовалютных обменников».

Но под раздачу попадет как бизнес, принимающий платежи на личные карты, так и школьные активисты, собирающие платежи с родителей на нужды класса. Поэтому будьте особо внимательны при совершении операций по своим счетам.

Новость 2: ООО не оформило выявление бенефициарных владельцев? Штраф до 500 тыс. руб.

В 2020-2021 гг., как показывает наша практика и практика наших клиентов, участились случаи проверок в отношении юридических лиц на предмет соблюдения ими федерального закона 115-ФЗ. При этом проверяют не только «субъектов антиотмывочного законодательства», а все ООО на предмет наличия «Положения о выявлении бенефициарных владельцев». Обязательность такого документа прописана в статье 6.1 115-ФЗ.

Какие документы проверяют?

Положение о порядке установления, фиксирования и хранения сведений о бенефициарных владельцах юридического лица (далее Положение);

приказ об утверждении Положения;

анкета для фиксирования сведений о бенефициарном владельце;

форма запроса информации о бенефициарном владельце;

форма учета информации о принятых мерах по установлению своих бенефициарных владельцев и сама информация;

реестр бенефициарных владельцев.

При отсутствии у ООО таких документов предусмотрена ответственность в виде штрафа от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. для юридических лиц и от 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб. для должностных лиц.

Нашим клиентам мы в последнее время все чаще проводим аудит необходимой документации и восстанавливаем отсутствующие позиции, если они обнаружатся. Всем ООО советуем поступать также.

Новость 3: С 1 сентября родители будут получать за больничный по уходу за ребенком до 8 лет 100% от заработной платы независимо от стажа работника

Позитивная новость! Устранено социальное неравноправие, когда при уходе за ребенком родитель с небольшим стажем получал лишь 50-80% от среднего заработка. Ведь закономерно, что сотрудники, у которых есть маленькие дети, как раз имеют небольшой стаж работы. При этом болеющего ребенка не оставишь на няню или бабушку — ему нужна мама.

По новым правилам (ст. 4 Федерального закона от 26.05.2021 № 151-ФЗ), с 1 сентября 2021 г. при расчете больничного листа по уходу за ребенком до 8 лет стаж родителя больше не учитывается. Больничный оплатят в размере 100% среднего заработка независимо от порядка лечения: в больнице или на дому. Его сумма составит не менее МРОТ с учетом районного коэффициента, но не более 74 001 руб. за месяц. Расходы работодателей при этом не увеличатся: пособия с 2021 г. выплачиваются напрямую из бюджета Фонда социального страхования, минуя счета работодателей.

Для родителей детей старше 8 лет правила останутся прежними (ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Больничный оплачивается в следующих размерах:

при лечении ребенка в амбулаторных условиях: за первые 10 календарных дней — в зависимости от страхового стажа, за последующие дни — в размере 50% среднего заработка;

при лечении ребенка в стационарных условиях (в условиях дневного стационара) — в зависимости от страхового стажа.

Новость 4: В 63 регионах введены требования по вакцинации от COVID-19! Свердловская область пока думает

Если за здоровье детей несут ответственность их родители, то за здоровье сотрудников в период пандемии коронавируса ответственность возложена на работодателей.

Губернаторы и главные санитарные врачи 63 регионов уже установили требования по вакцинации. В постановлениях определены сферы деятельности работников, которых надо привить, сроки проведения вакцинации, а также процент сотрудников, которым следует поставить прививку (ст.11, п.2 ст.25, п.1и3 ст.29, ст.35 Федерального закона от 20.03.1999 №52-ФЗ). Работодателей оставили без выбора: если не выполнить требования, придется заплатить огромные штрафы: для ИП — от 50 тыс. руб. до 150 тыс. руб., для юрлиц — от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. и приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч.2 ст.6.3 КоАП). При повторных нарушениях, а также тяжелых последствиях (росте заболеваемости в коллективе) — штраф в размере 1 млн руб.

Как правило, вакцинировать нужно не менее 60% сотрудников из следующих отраслей:

розничная торговля,

медицина,

бытовые услуги,

ЖКХ,

общепит,

образование,

салоны красоты, фитнес,

пассажирские перевозки,

культурно-развлекательные, спортивные и массовые мероприятия и т.п.

Из наших ближайших соседей обязательные требования ввели в Пермском крае. Свердловская область решила повременить с обязательной прививочной кампанией, пока сохраняются хорошие темпы добровольной вакцинации. Но, учитывая наступление четвертой волны и то, что выборы уже прошли, столь непопулярное нововведение вполне может коснуться и свердловского бизнеса. Поэтому стоит подготовиться заранее и простимулировать сотрудников привиться добровольно.

Какие «пряники» от работодателя могут побудить сотрудников сделать прививку? Например:

вакцинация в офисе компании или организация доставки к месту вакцинации;

предоставление выходных дней, оплачиваемых за счет работодателя, в день прививки и день после;

оплата сотрудникам полиса добровольного медицинского страхования.

А вот с «кнутами» бизнесу нужно быть аккуратней, чтобы не попасть в юридические неприятности. К примеру, нельзя лишать сотрудника премии или отпуска по причине отсутствия прививки — за это трудинспекция может оштрафовать на сумму от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. по ст.5.27 КоАП.

Также запрещается отправлять сотрудника в неоплачиваемый «простой» по его вине. В случае подачи сотрудником жалобы в трудинспекцию или иска в суд органы, скорее всего, будут на стороне работника. Безопасней оформить простой по независящим причинам с оплатой в размере 2/3 заработной платы либо отпуск без сохранения заработной платы, но это возможно только при согласии сотрудника.

Новость 5: С сентября в России станет обязательной маркировка молочной продукции со сроком хранения от 40 суток и более

О маркировке товаров говорят с 2017 г. С ее помощью государство создает прозрачную систему товарооборота: в планах максимально вывести бизнес из тени, очистить рынок от некачественных подделок и недобросовестной конкуренции.

До 2021 г. маркировка товара была оформлена в виде эксперимента. В 2019 г. запустили несколько пилотных проектов: систему оттачивали на обуви, парфюмерии, лекарственных препаратах, текстиле, шинах. Именно эти группы впоследствии первыми вошли в список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Постепенно этот список расширяется. Так, с 1 сентября 2021 г. обязательной маркировке стала подлежать молочная продукция со сроком годности более 40 дней.

Маркировать товар необходимо производителям и поставщикам, импортерам и тем предприятиям, которые продают товар конечным потребителям. Нужно отметить, что правила одинаковы как для организаций, так и для индивидуальных предпринимателей и не зависят от оборотов их бизнеса.

При этом финансовые затраты на внедрение системы маркировки товаров ощутимые. Маркировочные коды, согласно постановлению РФ №577, стоят 50 коп. без НДС и 60 — с НДС. Печать кодов происходит либо на оборудовании, которое закупает компания, либо заказывается у подрядчика. Это тоже стоит денег.

Помимо изготовления самих маркировок, необходимо оборудование, которое их считывает: 2D-сканеры, онлайн-кассы и ПО для них.

В совокупности затраты могут обойтись компании больше чем в 50 тыс. руб. Для малого бизнеса это колоссальная сумма! Но игнорировать систему выйдет еще дороже и опаснее.

За нарушение установленных правил маркировки предусмотрены серьезные штрафы и конфискация товаров. Так, за отсутствие маркировки компания заплатит штраф от 50 тыс. руб. до 300 тыс. руб., еще от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. заплатит ее директор, бухгалтер или другие должностные лица. Ответственность предусмотрена и за неверную маркировку при ее наличии: штраф от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. для ИП и от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. для организаций. А за особо крупные нарушения, которые в основном касаются алкоголя и табачной продукции, может быть уголовная ответственность.

Особое внимание хочу обратить на то, что с декабря 2021 г. появится уголовная ответственность за маркировку поддельными штрих-кодами. Согласно статье ч. 3, примеч. к ст. 171.1 УК, за маркировку продовольственных товаров общей суммой, к примеру, 400 тыс. руб., предусмотрены такие наказания:

штраф от 400 тыс. руб., или в размере дохода за 2 года;

принудительные работы на срок до 3 лет;

лишение свободы на срок до 3 лет плюс штраф на сумму до 80 тыс. руб., или в размере дохода за 6 месяцев.

Конечно, плюсов от маркировки много. Эта технология соответствует принципам современного мира: оберегает рынок от некачественной продукции, защищает производителей от недобросовестных конкурентов, которые заполоняют рынок дешевыми подделками. Система удобна и для потребителя: проверить подлинность товара можно с помощью мобильного приложения «Честный Знак», просто просканировав код маркировки смартфоном.

Для государства с помощью системы стало доступно прослеживать всю цепочку от производителя до потребителя товара. За счет этого пресекается серый импорт и не проводимые в учете реализации товара. Даже то, соответствует ли сумма покупок официальному доходу конечного потребителя, государство теперь может проверить. Собираемость налогов при реализации маркированных товаров растет, бизнес выводят из тени.

Однако эта же система, возлагая расходы на ее внедрение на бизнес, подталкивает к росту цен на маркированную продукцию. Его в итоге ощутят конечные потребители, когда придут в магазин, например, за молоком или творогом.

Почему бы государству не компенсировать напрямую затраты на внедрение маркировки бизнесу? Или хотя бы зачесть эти расходы в счет уплаты федерального налога на прибыль/УСН по аналогии с внедрением ККТ?

Это делают лишь областные власти некоторых регионов, выделяя средства из местного бюджета. А федеральный минфин просто разработал программу, по которой бизнес может получить льготный кредит на закупку комплексов для маркировки товаров. Поэтому остается много вопросов, которые только предстоит решить.