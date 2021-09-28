«Покупка ювелирных украшений — это не инвестиции». Как вкладываться в драгметаллы

«Давайте вспомним распад СССР, когда граждане в одночасье потеряли все свои сбережения. Знаете, кто остался в плюсе? Те, у кого были драгоценные монеты».

24 сентября в Екатеринбурге открылся филиал Золотого монетного дома. Компания занимается покупкой, продажей, оценкой, чеканкой драгоценных монет и располагается в ТЦ Limerance по адресу: ул. Воеводина, д. 8, оф. 803. Эксперты Золотого монетного дома консультируют тех, кто хочет больше узнать об инвестициях в драгоценные и памятные монеты.

Филиалы Золотого монетного дома работают в крупных российских и зарубежных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Севастополе, Харькове и Праге. Идеологом открытия филиала в Екатеринбурге стал бизнесмен Михаил Попов. Около десяти лет назад ему подарили золотую монету с изображением Георгия Победоносца. За это время ее стоимость выросла с 10 800 руб. до 48 000 руб.

Меня заинтересовала эта тема с точки зрения долгосрочной инвестиции, — добавил он.

Покупка драгоценных и памятных монет не самый распространенный способ инвестиций. Однако именно вложения в драгметаллы — в том числе в монеты — стали спасением для граждан СССР, чьи сбережения обесценились в период гиперинфляции и распада Союза. Об этом напомнил на открытии Золотого монетного дома вице-президент компании Алексей Вязовский:

Давайте вспомним распад СССР, когда граждане в одночасье потеряли все свои сбережения. Знаете, кто остался в плюсе? Те, у кого были драгоценные монеты, ведь золото — это защитный актив в периоды экономической или политической нестабильности. А монеты и слитки — одни из наиболее прибыльных инструментов для долгосрочных вложений. Правда, покупка золота в слитках облагается НДС в размере 20%, а приобретение монет — нет. Спрос на инвестиционные монеты пока только формируется. Немногие знакомы с этим инструментом, и мы хотим это изменить», — сказал он.

Фото: Бизнесмен Михаил Попов, директор Золотого монетного дома в Екатеринбурге Ирина Шипова и вице-президент компании Алексей Вязовский открывают филиал компании в ТЦ Limerance

К слову, обладатели капитала порой ошибочно считают, что приобретение ювелирных украшений — сродни инвестициям в драгметаллы. На самом деле, поясняет Алексей Вязовский, покупка «ювелирки» — это вообще не инвестиция, так как нет никаких государственных стандартов по их изготовлению.

Самая распространенная инвестиционная монета в России — это «Георгий Победоносец». Она чеканится она с 2006 года Московским и Санкт-Петербургским монетными дворами. Однако в мире она не сильно популярна. Самый продаваемый образец инвестиционной монеты в мире — «Венский Филармоникер»(Австрия). Филармоникер впервые был выпущен в 1989 году. Это первая монета, изготовленная из драгоценных металлов, которая была номинирована в евро. А самая первая инвестиционная монета в мире была выпущена в 1967 году в ЮАР и называлась «Крюгерранд». Ее и другие экземпляры инвестиционных монет, в том числе со вставками из драгоценных камней — можно приобрести в Золотом монетном доме.

Фото: «Георгий Победоносец» чеканится в нескольких вариантах. Самая маленькая монета весит 3,11 г. Также выпускаются четвертьунцовые, полуунцовые и унцовые (31,1 грамма).