Новый фестиваль «Уральский авангард» должен популяризировать местный бизнес

Мероприятие, в рамках которого «таланты из креативной сферы смогут стартовать как предприниматели», пройдет в ноябре. Организатор — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

В Екатеринбурге решили создать новый фестивальный бренд — «Уральский авангард». Мероприятие «про Урал» объединит в себе музыку, дизайн и кино, пройти оно должно в ноябре этого года. Инициатор — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

Место проведения мероприятия пока обсуждается, возможно, это будут ТЦ «МЕГА» или VEER Mall, пишет JustMedia.ru. Предполагается, что фестиваль привлечет общественное внимание к феномену уральской культуры, будет способствовать популяризации местных идей и лидеров мнений, поддержит уральские бренды и представителей креативных продуктов, реализуемых в городах Большого Урала.

Фестиваль «Уральский Авангард» планируется провести в четвертом квартале 2021 г. в Екатеринбурге. Скорее всего, это будет ноябрь. Фестиваль объединит уральских дизайнеров, архитекторов, скульпторов и акционистов, музыкантов и кинорежиссеров. Он станет площадкой, на которой молодые талантливые представители креативной сферы смогут заявить о себе и стартовать в качестве предпринимателей. Место проведения фестиваля пока обсуждается, но, возможно, это будет один из крупнейших ТРЦ, все будет зависеть от обстановки с коронавирусными ограничениями, — рассказали в пресс-службе СОФПП.

Известно также, что Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства подал заявку на получение федерального гранта Президентских программ, но не получил его. Поэтому финансироваться мероприятие будет из внебюджетных денег и средств спонсоров.

Напомним, 17 сентября В Екатеринбурге открылась первая выставка Уральской биеннале. Ранее DK.RU писал о том, что губернатор региона Евгений Куйвашев поддержал инициативу общественности и подписал указ об увековечении памяти детского писателя, создателя отряда «Каравелла» Владислава Крапивина. В 2023 г. регион торжественно отметит 85-летие писателя «Крапивинским фестивалем».

Кроме того, совсем скоро в Екатеринбурге может измениться назначение площади 1905 года. После того, как несколько недель назад там провели фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера», общественники вновь активно заговорили, что пространство в центре города не может быть просто парковкой.

Между тем, полюбившаяся горожанам и гостям города Ночь музыки в этом году вновь не состоялась. Причина — ограничения из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе.