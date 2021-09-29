Уснул, врезался в мост — миллионы убытков. Как и зачем бороться с переработками водителей

«Превышение скорости на 20 км/ч очень сильно влияет на долговечность автомобиля. Люди за рулем могут перерабатывать и уставать. Автоматический контроль позволяет избежать серьезных убытков».

В начале сентября в Екатеринбург поступило 60 новых пассажирских автобусов, которые будут работать на востребованных городских маршрутах. Среди многочисленного дополнительного оборудовании автобусов есть и онлайн-тахографы — устройства для контроля режима труда и отдыха водителей.

ГИБДД называет усталость водителей за рулем одной из главных причин ДТП, и внедрение тахографов призвано сократить долю таких аварий. Сейчас Минтранс проводит эксперимент по установке онлайн-тахографов на городские автобусы в городах-миллионниках. В Екатеринбурге над этим работает компания «Сфера контроля» — поставщик различного дополнительного оборудования для грузовиков, автобусов и спецтехники.

Гендиректор компании Константин Новоселов рассказал DK.RU, как, благодаря приборам по контролю расхода топлива и ограничителям скорости, сэкономить миллионы рублей, а с помощью онлайн-тахографов — снизить аварийность. Также эксперт поделился тем, как нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» помог ему спокойнее пережить кризис первых месяцев пандемии.

«Черный ящик» для автобуса

— Тахограф — устройство, которое записывает и хранит всю происходящую информацию о режиме труда и отдыха водителя: сколько времени ехал и с какой скоростью, сколько отдыхал, какой путь пройден. Прибор предупреждает водителя о необходимости отдыха через каждые четыре с половиной часа движения. В случае проверки ГИБДД или Ространснадзор с помощью тахографа могут выявить нарушение и наказать транспортную компанию или водителя. Тахограф стоит от 40 тыс. руб. на единицу техники: чем она старше, тем дороже установка прибора. Онлайн-тахографы стоят порядка 50 тыс. руб.

Система контроля за режимом труда и отдыха водителей — один из главных наших продуктов. Самый интересный проект в этом году — оснащение тахографами 60 новых городских автобусов в Екатеринбурге. Долгое время использовались офлайн-устройства, и для проверки тахографа нужно было остановить транспортное средство и считать данные с прибора. Но сейчас Минтранс проводит эксперимент по внедрению онлайн-тахографов: в нем участвует порядка 1000 единиц техники в городах-миллионниках, в том числе 120 автобусов в Екатеринбурге.

Цель эксперимента — снизить число ДТП по причине уснувших и уставших водителей: если на борту нет тахографа, то не получится узнать, сколько времени человек провел за рулем.

В процессе эксперимента онлайн-тахографы передают данные о режиме труда и отдыха водителя, а также о скорости автомобиля в Ространснадзор, Росавтотранс и Минтранс в режиме реального времени. Эксперимент пройдет до конца года, предполагается, что с 2022 г. будет изменено законодательство, на новые машины будут устанавливать только онлайн-тахографы, и предупреждение переработок станет эффективнее. Сейчас превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей фиксируют инспекторы ГИБДД, но они проверяют не более 1% автомобилей. После того как будет внедрена новая система, штрафы за несоблюдение режима или превышение скорости будут присылать автоматически.

В рамках тестирования нужно выстроить оптимальную систему передачи данных, их трафик и частоту, а затем обработку. И сейчас в рамках эксперимента проходит техническая обкатка и подготовка законодательной базы — ст. 121.23 КОаП, которая расписывает ответственность участников движения: водитель, выпускающий механик и сама организация.

Если переработки водителей в компании системны, то, скорее всего, это вопрос к компании. Если механик выпускает ТС с неработающим тахографом, это его ответственность. А если происходит разовое нарушение, например, водитель остановился на перерыв на час позже — это его ответственность.

Но участников эксперимента не будут наказывать, даже если есть нарушения режима труда и отдыха — сейчас важнее, чтобы система заработала. По закону городские автобусы пока не подлежат оснащению тахографами, но Минтранс в рамках эксперимента настаивает на их использовании.

Рискну предположить, что в екатеринбургском «Гортрансе» исполнение режима труда и отдыха в разы лучше, чем у частных компаний. По закону, с 1 января 2022 г. будут подключать и их, но срок переносился уже трижды. Городские автобусы изначально должны были оснастить тахографами еще к 1 июня 2018 г., и у нас были клиенты, которые уже приобрели оборудование и узнали о переносе сроков прямо в процессе его установки.

«Водители любят «полевачить», а это убытки для собственника»

— Наша компания существует с 2008 г. Изначально она создавалась в рамках технического отдела крупного холдинга, который специализировался на поставках спецтехники. Кто-то придумал мониторить состояние проданной техники с помощью спутниковых технологий, чтобы повысить качество сервиса, отслеживать объем выработки и заранее предупреждать собственника о возможных сложностях или что нужно пройти ТО. Сначала специализировались на спецтехнике, а потом пришли на более широкий рынок, в сегмент колесной техники. Я в теме дополнительного оборудования коммерческого транспорта больше 13 лет и пришел в компанию, когда ей было больше года, а в 2012 г. возглавил ее.

Наши системы можно разделить на те, что устанавливаются по требованию законодательства, и те, что ставят по коммерческим соображениям, так как они приносят выгоду. К первым можно отнести тахографы и системы мониторинга для некоторых категорий техники по требованиям безопасности, ко вторым — контроль расхода топлива, ограничители скорости и другие. И если в 2008 г. компании большую часть допоборудования устанавливали добровольно, то сейчас многие системы необходимы по закону. Поэтому у нас очень сильно расширяются горизонты внедрения.

Различные системы мониторинга транспорта позволяют добиться значительной экономии на эксплуатации. Так, контроль скоростного режима приводит к снижению расхода топлива, падению аварийности, сокращению эксплуатационных расходов, так как значительно снижается нагрузка на узлы и агрегаты автомобиля.

К примеру, средний расход топлива у тягача с полуприцепом (фуры) при скорости 90 км/ч составляет 40 литров дизтоплива на 100 км, а при скорости 70 км/ч — уже 35 литров. И превышение скорости на 20 км/ч очень сильно влияет на долговечность машины. Если ехать на груженом самосвале 110 км/ч, конечно же, его ресурс будет гораздо ниже, чем при максимальной скорости в 90 км/ч.

Не секрет, что у нас в стране топливо часто и много где воруют. Ни для кого не секрет, что водители любят «полевачить», а это огромные убытки для любого собственника. Сравните: то ли он зарабатывает деньги, то ли на его грузовике просто ездят и тратят их. Поэтому на грузовиках стоит контролировать реальную загрузку и отсутствие «левых» рейсов.

Однажды к нам обратилась ассенизаторская компания с запросом: «У нас шесть машин, планируем купить еще две, потому что категорически не хватает». Но один из ее управленцев считал, что дополнительные ассенизаторы им не нужны. Мы поставили на машины систему мониторинга, отрисовали на карте точки вывоза, где у них были заключены официальные договоры — в основном это были коттеджные поселки. Спустя две недели выяснилось, что водители вообще не очень часто заезжали в поселки, которые обслуживала компания, а больше занимались «работой на себя», и компании достаточно всего четырех машин. То есть система мониторинга многократно окупилась почти сразу после установки.

Компании обращаются также с запросами не только ограничить скорость на трассе до 70-80 км/ч, но и ввести ограничение по особым условиям. Мы иногда читаем истории, как водитель самосвала не опустил кузов и грузовик зацепил мост. Самосвал на выброс, мост нужно восстанавливать, а он стоит еще дороже грузовика — в итоге ущерб на десятки миллионов рублей. Для предотвращения подобных ситуаций можно принудительно ограничить скорость самосвала с поднятым кузовом до 10 км/ч, чтобы он мог высыпать груз, но не мог разогнаться и совершить ДТП.

Еще одна система, которую часто ставят в коммерческом транспорте — видеомониторинг. Грузовики и автобусы часто подрезают, и в случае ДТП сложно доказать, что водитель двигался по правилам, если нет видеодоказательств. Мониторинг подразумевает установку минимум двух камер, одна из которых направлена на водителя, чтобы фиксировать, что он делал в момент ДТП — отвлекся или смотрел на дорогу. У автобусов одна из камер установлена в салоне: пассажиры, которые упали во время движения и получили травму, нередко обращаются в суд, и тот присуждает немалые компенсации. Но падения не всегда происходят по вине водителя, и видеонаблюдение помогает собрать доказательную базу для защиты. С помощью камер можно также предупреждать другие нарушения, такие как порча техники и конфликты между пассажирами.

Как малому бизнесу заменить дорогие займы более доступными

— На старте наш бизнес требовал порядка миллиона рублей. Нужно было приобрести достаточно широкий спектр оборудования, который мы устанавливаем, и хранить его на складе, чтобы не ждать поставок. Получить лицензию, приобрести инструмент и обучить специалистов — все это недешево.

Раньше мы не обращали внимания на инструменты господдержки и не представляли, что это доступно. Но помогла пандемия: с ее началом стали много говорить о помощи предпринимателям (не будем рассуждать о том, насколько она была достаточна). Мы не работали всего четыре дня в апреле 2020 г. и почти не пострадали, как, например, рестораторы, потому что много работаем с организациями непрерывного цикла. Если мы не будем обслуживать тахографы на автомобилях молочной компании, они просто не смогут развозить молоко. Но раз государство предложило поддержку, почему бы ей не воспользоваться?

Лучшая поддержка — дать возможность работать, и с этой точки зрения пригодились вебинары Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей, в которых объяснялось, может ли организация работать в дни, объявленные нерабочими, — в апреле 2020 г. это был ключевой момент.

Появилась также возможность взять кредит по льготной ставке на выплату зарплат. Мы получили заем очень быстро, с минимальным пакетом документов, и быстро его выплатили.

После того как заемщик возвращает СОФПП определенный объем полученных средств, его рейтинг повышается и условия кредитования становятся еще более интересными. По нашим расчетам, мы должны попасть в эту категорию к декабрю, и возможность взаимодействия с фондом расширится.

В банках мы тоже кредитуемся, но с ростом ключевой ставки Центробанка с весны 2021 г. кредиты становятся дороже — намного дороже, чем в СОФПП, поэтому мы стараемся сократить их портфель и нарастить объем займов в фонде.

С большинством тезисов о недоступности кредитов малому бизнесу: «дорого», «частые отказы», «малые суммы», «отсутствие залога» — я в целом согласен. Главная проблема для малого бизнеса в кредитовании — отсутствие залога или очень низкая его оценка. Это приводит к высоким процентам по банковскому займу.

Раньше многие предприниматели не хотели пользоваться господдержкой из-за сложной отчетности, которая требует много времени. Но я в корне не согласен с этим. Отчетность по программам фонда не сложнее, чем по банковским кредитам, а может, и проще. По зарплатному кредиту мы просто предоставляли платежки о перечислении зарплат, по кредиту на пополнение оборотных средств — два документа: чек на приобретаемый товар и копии отгрузочных документов с печатями. Форма отчета составлена на нескольких листах. И у нас не было ситуаций, когда фонд требовал дослать какие-либо документы.

Фото: Денис Полуэктов