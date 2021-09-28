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Новая разметка на городской набережной: в Екатеринбурге пешеходов отделяют от самокатчиков

Новая разметка на городской набережной: в Екатеринбурге пешеходов отделяют от самокатчиков
Иллюстрация: pixabay.com

Проблема трафика на тротуарах в теплое время года в этом году стояла в Екатеринбурге особенно остро. Власти решили, что ситуацию спасет разметка, первый эксперимент — в центре города.

#ГОРОД#ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге появилась первая разметка для самокатов. Зону езды на велосипеде и самокате от пешеходной отделили вдоль проспекта Ленина, от ул. Восточной до ул. Гагарина, и на набережной Городского пруда, от пр. Ленина до ККТ «Космос».

Глава города Алексей Орлов уточнил, что пока это эксперимент. Он рассказал о разметке в соцсети и подчеркнул, что до наступления зимы горожане смогут оценить, насколько эффективен этот шаг.

Если все пройдет хорошо, то к следующему сезону распространим эксперимент на весь город, — пообещал Алексей Орлов.

Напомним, о том, что кикшеринг в городе нужно регулировать, заговорили уже в начале июня этого года, когда улицы города заполнили самокаты. Вскоре в центре города и в парках была ограничена максимально возможная скорость самокатов, в начале сентября стало известно, что в Екатеринбурге появится больше отдельных дорожек для велосипедов и самокатов.

Культура разделения пешеходных и транспортных потоков еще только складывается. Пешеходы часто не замечают, что идут по велодорожкам. И я, кстати, не исключение. Вчера на обходе улицы Горького, к своему стыду, шел по велодорожке. Просто не заметил, — признался глава города. —Лихачи на самокатах в свою очередь часто гоняют прямо в толпе, пугают прохожих и провоцируют конфликты. Чтоб навести порядок на тротуарах, будем работать с двух сторон: прививать культуру корректного взаимодействия и развивать велодорожную инфраструктуру. И к следующему сезону будет гораздо лучше.

Сервисом кикшеринга в Екатеринбурге в 2021 г. воспользовались около 260 тыс человек, больший спрос на этот транспорт зафиксирован только в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее DK.RU писал о еще одной проблеме, связанной с развитием проката электросамокатов: ими начали пользоваться уличные грабители.

Автор: Александра Клименко
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