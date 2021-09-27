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Губернаторам разрешат избираться более чем на два срока подряд. Увольнять их будет проще

Губернаторам разрешат избираться более чем на два срока подряд. Увольнять их будет проще
Иллюстрация: kremlin.ru

Депутаты ГД рассмотрят два законопроекта, регулирующих деятельность глав регионов. Один из них снимает запрет на избрание более двух сроков подряд, второй расширят основания для досрочного увольнения.

#ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

Депутаты Госдумы Андрей Клишас и Павел Крашенинников вынесут на обсуждение законопроект, направленный на «совершенствование организации публичной власти в регионах». Напрямую он коснется сроков и системы наказаний для губернаторов. В частности, поправки расширят основания для «досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента», пишет РБК. Вскоре президент сможет назначать новые меры ответственности, среди которых появится предупреждение, выговор, «отрешение от должности» и временное отстранение от исполнения обязанностей.

Законопроект появился в рамках реализации указа президента России «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы», отметил один из его авторов Андрей Клишас:

Законопроект расширяет основания для досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в связи с утратой доверия президента. Законопроект предусматривает меры, направленные на улучшение качества жизни наших граждан, закрепляет механизмы эффективной реализации полномочий органов власти на каждом из их уровней, их согласованного функционирования и взаимодействия между собой.

Президент может снимать губернаторов с должности в связи с «утратой ими доверия» в соответствии со ст. 19 федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Основаниями для увольнения губернатора в связи с утратой доверия сейчас могут быть ненадлежащее исполнение им своих обязанностей или выявленная коррупция. Соответствующие поправки в документ внесены в декабре 2004 года.

С 2005 года по январь 2020-го из-за утраты доверия свои должности потеряли 11 губернаторов. Девять из них были сняты с поста в связи с возбуждением уголовных дел о коррупции. В Кремле также назвали лидеров и аутсайдеров по доверию среди губернаторов на 2021 год. В пятерку лидеров вошли Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Аутсайдерами были Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область.

Клишас также выступил и автором законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который отменяет запрет для губернаторов избираться на два срока подряд. Документ внесен в Думу.

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Автор: Андрей Широков
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