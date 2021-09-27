Губернаторам разрешат избираться более чем на два срока подряд. Увольнять их будет проще

Депутаты ГД рассмотрят два законопроекта, регулирующих деятельность глав регионов. Один из них снимает запрет на избрание более двух сроков подряд, второй расширят основания для досрочного увольнения.

Депутаты Госдумы Андрей Клишас и Павел Крашенинников вынесут на обсуждение законопроект, направленный на «совершенствование организации публичной власти в регионах». Напрямую он коснется сроков и системы наказаний для губернаторов. В частности, поправки расширят основания для «досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента», пишет РБК. Вскоре президент сможет назначать новые меры ответственности, среди которых появится предупреждение, выговор, «отрешение от должности» и временное отстранение от исполнения обязанностей.

Законопроект появился в рамках реализации указа президента России «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы», отметил один из его авторов Андрей Клишас:

Законопроект расширяет основания для досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в связи с утратой доверия президента. Законопроект предусматривает меры, направленные на улучшение качества жизни наших граждан, закрепляет механизмы эффективной реализации полномочий органов власти на каждом из их уровней, их согласованного функционирования и взаимодействия между собой.

Президент может снимать губернаторов с должности в связи с «утратой ими доверия» в соответствии со ст. 19 федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Основаниями для увольнения губернатора в связи с утратой доверия сейчас могут быть ненадлежащее исполнение им своих обязанностей или выявленная коррупция. Соответствующие поправки в документ внесены в декабре 2004 года.

С 2005 года по январь 2020-го из-за утраты доверия свои должности потеряли 11 губернаторов. Девять из них были сняты с поста в связи с возбуждением уголовных дел о коррупции. В Кремле также назвали лидеров и аутсайдеров по доверию среди губернаторов на 2021 год. В пятерку лидеров вошли Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Аутсайдерами были Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область.

Клишас также выступил и автором законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который отменяет запрет для губернаторов избираться на два срока подряд. Документ внесен в Думу.

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