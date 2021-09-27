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В отеле angelo меняется руководство

Ольга Акимова
Ольга Акимова. Иллюстрация: личный архив героя публикации

Ольга Акимова, генеральный менеджер отелей angelo by Vienna House и Лайнер Аэропорт-Отель, а также главный представитель в компании Vienna Housе в России, сообщила о своем уходе.

#КАРЬЕРА#НОВОСТИ

Новость появилась в соцсетях Ольги Акимовой.

Время пришло. Я завершила свой личный 12-летний цикл в компании Vienna Housе. Символично сообщить об этом сегодня, в Международный день туризма, — написала Ольга Акимова в своем аккаунте в Facebook.

По ее словам, решение было сложным.

Я всегда разделяла ценности компании, там всегда было нечто большее для меня — не знаю, смогу ли я объяснить словами, почему. Как будто внутренний голос говорил: «Оля, есть несколько шагов, которые надо сделать. Как с ребенком. Довести до конца начатое и суметь отпустить во взрослую жизнь». И я сумела, — пишет топ-менеджер.

Она также высказала благодарность коллегам и пообещала в ближайшее время рассказать, чем займется дальше.

Предполагаю, что сейчас у вас будет много вопросов. Куда, где, что будет, какая должность, остаешься или переезжаешь? Я отвечу на все в самых ближайших постах, — заверила Ольга своих подписчиков.

Напомним, angelo by Vienna House Ekaterinburg — международный конгресс-отель категории 4* — открылся в Екатеринбурге в 2009 г. рядом с аэропортом «Кольцово». Под управлением Ольги Акимовой отель неоднократно входил в число лучших в регионе. В 2017 г. екатеринбургский angelo признали лучшим в сети, сообщал DK.RU. Уральский отель выиграл у 33 претендентов из Германии, Чехии, Франции, Польши, Австрии, Словакии, Румынии и России. 

В философии нашей команды заложен девиз «Делай новое». И мы каждый день претворяли его в жизнь, — так объяснила тогда успех отеля Ольга Акимова.

Автор: Инна Вейн
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