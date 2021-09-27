Кольцово расширит географию полетов для зимнего отпуска на теплом море

Из аэропорта Кольцово планируют запустить прямые рейсы на малайзийский остров Лангкави и в Шри-Ланку. Обе страны находятся в бассейне Индийского океана, с ноября по март здесь высокий сезон.

О новых направлениях сообщил президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев на пресс-конференции 27 сентября, посвященной Международному дню туризма.

Сейчас ведутся переговоры с одним из Малайзийских островов — Лангкави — по поводу прямого авиасообщения из Екатеринбурга. Также возможно открытие прямого сообщения из Екатеринбурга со Шри-Ланкой. Конечно, при условии улучшения ситуации с COVID, — рассказал Михаил Мальцев.

Кроме того, по словам главы УАТ, в ближайшее время ожидается усиление авиасообщения между Екатеринбургом и ОАЭ — эта страна входит в число популярных направлений для зимнего туризма. При этом с 6 ноября перевозчики сворачивают полетные программы в Анталью — это связано с окончанием высокого сезона.

Мы надеемся, что хотя бы одна авиакомпания оставит рейсы в круглогодичном режиме с интенсивностью два раза в неделю на турецкий курорт, — отметил Михаил Мальцев и добавил, что в принципе авиасобщение Среднего Урала с Турцией остается: — Зимой ожидаются новые рейсы из Екатеринбурга в Стамбул, рассматриваются варианты двух авиакомпаний.

Глава Уральской ассоциации туризма также отметил, что в этом сезоне будет меньше предложений по посещению европейских горнолыжных курортов — как из-за ограничений по COVID, действующими в Европе, так и в связи со снижением интереса уральцев к такому виду отдыха.

За последнее время здорово подросла инфраструктура отечественных горнолыжных курортов. Уральцы зимой ездят кататься в основном в Челябинскую область и Башкирию, есть интенсивные программы в Сочи. Есть большой интерес и к Северному Кавказу, — рассказал Михаил Мальцев.

Отметим, количество зарубежных рейсов из аэропорта «Кольцово» постоянно увеличивается. Летом 2021 г. «Уральские авиалинии» начали летать в Ираклион, также из Кольцово запустили рейсы в болгарский Бургас, Мексику и на курорты Египта.

Также DK.RU писал, что Росавиация выдала разрешения на организацию рейсов из Екатеринбурга по трем новым зарубежным направлениям: на Кубу, Мальдивы и в Сербию. Раньше перелеты туда совершались только из Москвы.