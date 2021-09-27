Меркель уходит с трибуны: партия власти проигрывает выборы в Германии

Впервые за 16 лет в бундестаг проходят пять партий. И хотя до конца подсчета голосов остается еще неделя, становится ясно, что для правящего блока ХДС/ХСС эти выборы обернулись провалом.

Данные экзитполов всколыхнули всю Германию, немецкая пресса гадает, какой будет новая правящая коалиция. Эти выборы явно войдут в историю ФРГ, как самые худшие для консерваторов. Блок Меркель проиграл в 14 из 16 регионов Германии. Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС) показал худший результат с 1949 года. Кроме того, впервые за 16 лет по спискам в бундестаг проходят пять партий.

По предварительным данным, в лидерах Социал-демократическая партия (СДПГ) — 25,7%, блок Христианско-демократический союз Германии (ХДС) + ХСС отстаёт от лидера буквально на один процент, набрав самое низкое для себя за всю историю количество голосов избирателей (24,1%). Блок «Зеленые» получил 14,8%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 11,5% и, наконец, «Альтернатива для Германии» — 10,3%. Партия «Левые» набрала 4,9%.

Выборы в Германии носят непрямой характер: жители страны избирают не канцлера, а партию, которая представила своего кандидата на эту должность. Та партия, которая наберет максимум голосов, сформирует правящую коалицию. Всего к выборам были допущены 53 партии, три представили своих кандидатов в канцлеры, остальные не имеют возможности возглавить правящую коалицию и потому назначили лишь лидеров избирательной кампании.

Эти выборы — особенные, поскольку приведут не только к смене канцлера после 16 лет правления Ангелы Меркель, но и к смене так называемой большой коалиции из «ХДС/ХСС и СДПГ», находящейся у руля последние восемь лет. Поскольку ни одна из здешних политических сил не пользуется поддержкой даже трети населения Германии, наиболее вероятным сценарием, по прогнозам экспертов, станет коалиция трех партий. От ее конфигурации будет зависеть дальнейший курс как во внутренней, так и во внешней политике.

Сама Меркель в этом году решила не выдвигать свою кандидатуру, сообщал DK.RU.

Политолог Александр Сосновский в своем канале Telegram считает, что по итогам выборов партии могут организовать пять возможных коалиций. «Наиболее реальна — третья под названием «светофор». Резкий уход влево с агрессивной зелёной философией приведёт к внутреннему конфликту внутри страны, росту неонацистских настроений», — считает эксперт. Для Москвы же возникает риск усиления русофобской риторики со стороны Берлина. Остаётся открытым вопрос по совместным с Германией крупным проектам. Например, по «Северному потоку — 2».

По предварительным данным голосования, партия СДПГ продолжит лидировать. И, хотя официальных итогов подсчета голосов необходимо ждать не менее недели, кандидат СДПГ Олаф Шольц в общении с журналистами очень уверенно заявляет о своем будущем канцлерстве. Шольц относится к консервативному крылу СДПГ. За свою сдержанность и отсутствие харизмы политик получил прозвище Шольцомат, отмечает РБК. Ставка на Шольца была сделана как на самого известного и опытного политика СДПГ. На протяжении предвыборной гонки Шольц оставался в тени своих конкурентов, но из-за допущенных ими ошибок стал самым популярным кандидатом и продолжает удерживать лидерство. За счет его личного успеха СДПГ удалось существенно увеличить рейтинги и выйти на первое место по популярности в стране.

«Многие граждане страны выбрали СДПГ», — заявляет кандидат на пост федерального канцлера Германии от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц:

СДПГ получает широкую поддержку граждан. Это означает, что мы должны стремиться к тому, чтобы реализовать то, что было сделано на этих выборах. И мы приложим все политические усилия к этому.

Второй вероятный кандидат в канцлеры — Армин Лашет, премьер-министр самой густонаселенной федеральной земли ФРГ — Северного Рейна — Вестфалии. Был избран председателем ХДС в середине января 2021 года, а в апреле выдвинут на пост канцлера от блока, вырвав победу у более популярного лидера ХСС Маркуса Зёдера, который долгое время оставался главным претендентом на пост канцлера.

Однако ситуация резко изменилась после того, как Лашет был замечен смеющимся во время речи президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о погибших в июле в результате наводнений на западе страны. После инцидента, получившего широкую огласку, рейтинг ХДС достиг исторического минимума (около 20%), и теперь шансы Лашета занять кресло Меркель неочевидны.

Немецкий политолог Александр Рар назвал «проигравшими» обе партии:

Они обе проиграли. ХДС/ХСС потерпели поражение в этот раз, а СДПГ — еще восемь лет назад, так как раньше их поддерживали примерно по 40 процентов жителей страны, а сейчас всего около 25 процентов. Эти две партии чередовались в управлении Германией на протяжении 60 лет после войны. Они создали демократическую Германию, но растеряли свой электорат и потеряли статус народных партий, так как не соответствуют политическому духу времени. Германия идет в совсем другие политические времена, где правительства нужно будет создавать с тремя, а потом, возможно, четырьмя партиями.

С российской стороны уже заявили о готовности сотрудничать с любым немецким правительством. Главное — взаимный интерес. В этом консерваторы и социал-демократы имеют схожие курсы. Оба политика в период предвыборной кампании говорили о важности налаживания отношений Евросоюза и России. Эта позиция немецким избирателям нравится.

Неделю назад в России состоялись выборы депутатов в Госдуму, а также в парламенты ряда регионов. Как это было, читайте на DK.RU.