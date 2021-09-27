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Часть свердловских классов ушла на карантин, но вводить дистант власти не планируют

Часть свердловских классов ушла на карантин, но вводить дистант власти не планируют
Иллюстрация: evo-rus.com

В регионе растет заболеваемость ОРВИ среди детей младшего возраста и школьников, однако переводить образовательные заведения на дистанционное обучение не будут.

#ШКОЛА#КОРОНАВИРУС#КАРАНТИН

Ольга Ковтун, ректор УГМУ, член регионального оперштаба по противодействию распространия коронавирусной инфекции, во время пресс-конференции рассказала об эпидситуации в свердловских школах.

Я не могу сказать точно, сколько классов сегодня в регионе ушли на карантин — эта информация в оперштабе появится завтра. Однако могу заверить: речи о том, чтобы уйти на жесткий локдаун, не идет, — отметила Ольга Ковтун.

Вопрос о школах актуален, поскольку последние недели растет заболеваемость простудными заболеваниями (грипп, ОРВИ, COVID) среди детей. В ряде регионов России школьников перевели на дистанционное обучение. В частности, в Саратовской области власти отправили на карантин учеников всех образовательных учреждений в областном центре и еще в 18 муниципалитетах.

По последним данным, в Свердловской области на дистант ушли 368 классов, в 95 из них причиной для введения карантина стал COVID-19. Это около 2% всех классов региона. При этом количество заболевших школьниов не так велико, считает заместитель главы оперштаба Павел Креков.

Не стоит думать, что каждый ученик в классе, отправленном на карантин, болеет. Чтобы вывести класс на дистанционку, достаточно одного инфицированного COVID-19 или ОРВИ, — приводил DK.RU слова Павла Крекова.

Мы также рассказывали об инициативе губернатора области Евгений Куйвашева, которого возмутили очереди в детских поликлиниках Екатеринбурга.

Если класс или группу в детском саду высаживают на карантин, то за справкой о здоровье нужно самому идти к врачу. Коронавирус регулярно «отправляет» классы на карантин на несколько дней. Отсюда — бесконечные очереди, Так дело не пойдет. [Я распорядился ввести новый порядок]: школа должна сообщить врачам данные о количестве карантинных классов и назвать дату возвращения детей. В этот день в школу придёт врач из больницы, всех осмотрит и выдаст справки. Так же будет и в детских садах,— написал губернатор в Instagram.

Тем временем количество заболевших COVID в регионе увеличивается последние несколько дней. Так, за 25 сентября медики выявили 518 новых случаев инфицирования, 26 сентября — 521, сегодня сообщили уже о 528 случаях. При этом увеличилось количество пациентов, которые тяжело переносят заболевание.

Состояние 705 госпитализированных оценивается как тяжелое, 422 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 298 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 4 579. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, — сообщает оперштаб.
За все время пандемии в регионе зафиксировано 137 363 случаев инфицирования коронавирусом, напоминает JustMedia.ru. Общее число выписанных достигло 126 626 человек, скончались 6 166 пациентов.
Автор: Инна Вейн
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