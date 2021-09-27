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Сбор заявок в номинации «Строитель года. Подрядные организации» продлится до 15 октября

Сбор заявок в номинации «Строитель года. Подрядные организации» продлится до 15 октября
Иллюстрация: https://pixabay.com

«Деловой квартал» продолжает сбор заявок на премию «Человек года» в номинации «Строитель года. Подрядные организации». Заявить о себе можно до 15 октября.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Выбирать лучшего подрядчика года «Деловой квартал» и СРО «Уральское объединение строителей» начали в 2018 году. Это совместная номинация, которая появилась в ответ на запрос представителей бизнес-сообщества.

Известность и награды в различных конкурсах получают чаще всего крупные строительные фирмы. А имен подрядных и генподрядных организаций мы практически не слышим. Заботясь о строителях, мы учредили эту номинацию, чтобы крупные застройщики увидели молодых, перспективных подрядчиков и смогли привлечь их к работе, — отмечал Сергей Ренжин, генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей».

Оставить заявку на участие в номинации «Строитель года. Подрядные организации» можно по ссылке ниже. Победителя наградят осенью 2021 года.

Сбор заявок в номинации «Строитель года. Подрядные организации» продлится до 15 октября 1

Ранее подрядчиками года становились:

Напомним, в 2021 году церемония вручения премии «Человек года» пройдет в 12-ый раз. Руководство «Делового квартала» приняло решение провести мероприятие в гибридном формате — онлайн и офлайн. Посмотреть трансляцию можно будет в эфире «4 канала».

Автор: Гринина Ирина
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