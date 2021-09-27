На Урале запустят первую лабораторию по кибербезопасности

Компания УЦСБ совместно с ИРИТ-РТФ УрФУ в октябре 2021 г. откроет лабораторию, в которой будут коммерциализировать научные разработки УрФУ в области кибербезопасности.

Лаборатория, которая создана силами Уральского Центра систем безопасности (УЦСБ) и Уральского Федерального университета (УрФУ), должна стать точкой соприкосновения образовательной деятельности, бизнеса и науки.

Организация проектной работы студентов, совместное участие магистров, аспирантов и сотрудников компании в задачах, которые появляются из потребности реальных заказчиков и интереснейших исследовательских тематик, позволяют применять наиболее передовые практики образовательной и научной деятельности, — прокомментировали создание лаборатории ее учредители.

По их словам, тематика кибербезопасности крайне актуальна сегодня. Это понятие включает в себя не только собственно защиту информации, но и обеспечение условий для бесперебойного функционирования сложных информационных систем. Лаборатория оснащена высотехнологичным оборудованием и не имеет аналогов в УрФО.

В лаборатории развернуты полигоны реальных систем защиты информации и информационных систем, на которых студенты будут учиться решать актуальные практические задачи, в том числе настраивать системы защиты, тестировать безопасность систем, проводить свои исследования, — рассказал гендиректор УЦСБ Валентин Богданов.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров уверен, что запуск новой структуры будет способствовать в целом развитию на Урале направления кибербезопасности.

Новая лаборатория станет центром притяжения и студентов, и преподавателей, и индустриальных партнеров. Мы ожидаем, что помимо центра качественной практической подготовки новая площадка обретет и функции точки формирования профессионального сообщества, постоянного контакта студента с работодателем, — поделился планами Виктор Кокшаров.

Илья Обабков, директор Института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ), отметил, что УрФУ, и в частности ИРИТ-РТФ, ежегодно наращивает число студентов инженерных направлений. Так, в 2021 г. в институт радиоэлектроники и информационных технологий приняли 1730 первокурсников.

Для нас УЦСБ — стратегический партнер: ведущие специалисты компании читают специальные курсы, принимают старшекурсников на практики и стажировки, участвуют в качестве заказчиков в студенческих проектах. Организация лаборатории совместными усилиями огромный шаг вперед в этом партнерстве. Появляются и место для обучения, и оборудование, и новые актуальные компетенции индустриального партнера для наших студентов направления «Информационная безопасность», — подчеркнул Илья Обабков и добавил, что рассчитывает на дальнейшее открытие подобных лабораторий на базе ИРИТ-РТФ.

Отметим, УЦСБ создал лабораторию кибербезопасности, поскольку выступает промышленным партнером магистерской программы «Иформационная безопасность», запущенной в этом году в ИРИТ-РТФ.

Создание Лаборатории — последовательный шаг в успешной и устойчивой практике взаимодействия как с ИРИТ-РТФ, так и с УрФУ в целом. УЦСБ — один из первых участников эндаумент-фонда университета, мы активно поддерживаем образовательный процесс, ведем совместную научную работу, — прокомментировал Андрей Антипинский, основатель УЦСБ. — Наше взаимодействие подчеркивает тот факт, что УрФУ является опорным отечественным вузом России по подготовке инженерных кадров для различных отраслей промышленности.

Отметим, УрФУ активно наращивает практику коммерциализации своих научных разработок. Он входит в число девяти крупнейших вузов, на базе которых создан Уральский межрегиональный научно-образовательный центр «Передовые производственные технологии и материалы» (НОЦ). Напомним, НОЦ создан в рамках нацпроекта «Наука» для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Соглашение о развитии НОЦ в 2019 г. подписали главы трех регионов УрФО — Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Помимо вузов в НОЦ входят 10 научных организаций и 47 индустриальных партнеров, сообщал DK.RU. Основные направления проектов НОЦ — аэрокосмос, экология городской среды и промышленности, а также новая энергетика, новые технологии и материалы.

Актуальность создания структур на стыке науки и бизнеса отмечал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, председатель наблюдательного совета НОЦа Владимир Якушев.