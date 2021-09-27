Вторичный рынок жилья в Екатеринбурге стал дефицитным

Несмотря на выросшую на 18% среднюю цену вторичного жилья в столице Среднего Урала, спрос на него за последний месяцы увеличился на 13%, а за прошедший год — на 22%.

В Екатеринбурге увеличивается спрос на квартиры на вторичном рынке, отмечаются эксперты «Авито Недвижимость».

Несмотря на общероссийский тренд к стабилизации спроса в сегменте вторичного жилья, покупательская активность в Екатеринбурге по итогам августа превысила аналогичные показатели 2020 года на 22%. В сентябре показатель был чуть ниже — 13%, но положительная динамика по-прежнему сохраняется, — отмечает руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

Согласно аналитике сервиса, наиболее востребованными на рынке в августе были двухкомнатные и однокомнатные квартиры — запросы покупателей на такие объекты составили 37% и 35% соответственно от общего числа запросов. Меньшим спросом пользовались трехкомнатные объекты — их искали 18% пользователей «Авито». По 6% и 4% у студий и четырехкомнатных квартир соответственно.

Аналитики сервиса объявлений отмечают, что цены на вторичные квартиры продолжают расти.

В августе средняя стоимость квартиры составила 84,4 тыс. руб. за кв. м, что на 18% выше августа 2020 года, — поделились информацией в «Авито Недвижимость».

Эксперты объясняют рост цен сравнительно небольшим объемом предложения. Так, по данным Уральской палаты недвижимости (УПН), сейчас через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже всего 4,41 тыс. квартир. За последний месяц объем предложения сократился на 5%, с начала года — на 6,5%, а за последний год — на 36,8%. Сроки экспозиции объектов приблизились к отметке трех месяцев.

Меньше квартир на рынке было только в 2006 году, их сейчас очень мало. Если бы не рекордно высокий объем предложения на первичном рынке, то цены на вторичку сейчас росли бы гораздо быстрее. Пока богатое предложение первичного рынка позволяет сбалансировать ситуацию,— цитирует «Ъ-Урал» слова руководителя аналитического руководитель УПН Михаила Хорькова.

Отметим, увеличение стоимости жилья на вторичном рынке Екатеринбурге идет вразрез с общероссийской тенденцией. Как ранее рассказывал DK.RU, рост стоимости готового жилья в России начинает замедляться.

Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в сентябре составила 91,9 тыс. руб. за 1 кв. м. В «Авито-недвижимости» среднее значение по городам-миллионникам оценивают в 93,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Относительно августа этот показатель вырос всего на 0,9%, в то время как с 2020 года рост составил 16%, сообщает ЦИАН. Похожую динамику зафиксировали и другие аналитики. Так, эксперты компании «Этажи» оценивают среднюю стоимость вторичного жилья в России в 76,7 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц этот показатель вырос на 2,5%, а за год — на 18,8%.

Директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов добавляет, что вторичное жилье постепенно продолжает отвоевывать у новостроек долю рынка, утраченную за период льготного ипотечного кредитования на время пандемии: