«Рассказы о Петре I, Иване Грозном и войне — сейчас не история, а актуальная политика»

В ходе Второй мировой войны СССР получил от США помощь на сумму в $11,3 млрд. Сегодня многие нивелируют ее значение в победе над Германией. Виталий Дымарский — о ленд-лизе и манипулировании историей.

24 сентября публицист, журналист, экс-главный редактор исторического журнала «Дилетант» Виталий Дымарский выступил в Ельцин Центре с лекцией о ленд-лизе*. Ключевые тезисы встречи — в материале DK.RU.

— История стала инструментом политики. Когда сегодня нам рассказывают об Александре Невском, Малюте Скуратове и Иване Грозном, а завтра (в 2022 г.) будут рассказывать о Петре Великом, — это не история, а актуальная политика. Раньше я выступал с дискуссионной темой «Какое будущее мы видим в прошлом». Мне казалось, что частое обращение к прошлому обусловлено неспособностью власти сформировать видение будущего. Отсюда его поиски в истории. Сейчас я полагаю, что в прошлом ищется обоснование происходящего сегодня.

Поскольку мы активно возвращаемся к советским практикам, начну с цитаты. «Можно и нужно привести мнение тех, кто ковал и добывал победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Одна из ключевых фигур — это маршал Жуков. И он как раз, если мне память не изменяет, говорил о том, что если бы не поставки по ленд-лизу, то тогда пришлось бы повоевать еще год, а может быть, и два. А это значит — дополнительные жертвы, дополнительные потери, дополнительные разрушения», — сказал Владимир Путин. Память его все-таки подвела, потому что Г. К. Жуков говорил не о годе или двух, а о том, что без ленд-лиза СССР просто не победил бы.

После выступления президента мы выпустили в июньском номере журнала «Дилетант» подборку материалов, посвященных ленд-лизу. Мы не ставили задачу раскрыть какие-то секреты, просто собрали известные факты. Важно то, как эти факты интерпретировать.

Слова Владимира Путина следует рассматривать в контексте ситуации. Допускаю, если бы отношения с США были плохими, в этот же день он мог высказаться в духе: мы выиграли бы и без ленд-лиза. То же самое происходит по другим историческим вопросам, особенно связанным со Второй мировой войной — это больная тема для нашей власти.

Я не встречал зловредных западных историков, переписывающих прошлое и оспаривающих победу СССР и факт огромных потерь, понесенных нашей страной. То, что в Англии и в США с гордостью говорят о своих достижениях и помнят о своих жертвах, можно понять. У нас же историю подгоняют под сегодняшнюю конъюнктуру. А еще любят «мериться» количеством жертв. Мне кажется, это неэтично. Однажды Владимир Мединский сказал, что у нашей программы «Цена Победы» (транслируется на Youtube-канале «Дилетант») неправильное название, потому что у Победы нет цены. Я с этим не согласен: у Победы есть цена, она заплачена, и она очень тяжелая — это жизни миллионов людей. Я убежден, что нет ничего ценнее человеческой жизни.

Как начался ленд-лиз

— Фактически в США впервые заговорили о ленд-лизе 17 декабря 1940 г., когда президент Франклин Рузвельт выступил со знаменитой «речью о садовом шланге»:

Я хочу привести наглядный пример: если горит дом соседа, а у тебя есть садовый шланг, одолжи его соседу, пока не загорелся и твой дом. Когда пожар будет потушен, сосед вернет тебе шланг. Если тот окажется поврежденным, то заплатит за него, когда поднакопит деньжат, — сказал он.

Выступление Рузвельта было революционным, поскольку в ходе Первой мировой войны США понесли серьезный ущерб. Людские потери были невелики (относительно других стран) — от 100 до 120 тыс. убитых, 200 тыс. раненых. Но война обернулась для страны огромным дефицитом бюджета — $8 млрд. Поэтому в 1935 г. Конгресс принял «Закон о нейтралитете», смысл которого сводился к следующему: США никогда не будут поставлять воюющим сторонам оружие и боеприпасы. В дальнейшем закон оброс новыми ограничительными поправками.

С этим законом США прожили все 30-е годы. Но когда пожар вспыхнул в доме соседа — в Великобритании, Америка моментально пришла на помощь.

11 марта 1941 г. был принят закон о ленд-лизе — «Закон об обеспечении защиты США». О помощи Советскому Союзу в тот момент никто не думал, поскольку война между Германией и СССР началась спустя несколько месяцев.

После 22 июня Америка довольно быстро поняла, что нужно помогать и СССР, и в августе 1941 г. в нашу страну пришли первые грузы из Великобритании. То есть англичане передали нам часть помощи, полученной из США. Подчеркну, что все это произошло до вступления США в войну (7 декабря 1941 г.) после нападения японцев на Перл-Харбор.

В конце сентября 1941 г. был подписан первый протокол о поставках СССР по ленд-лизу.

В течение войны поставки по ленд-лизу шли по пяти маршрутам:

— Тихоокеанский маршрут. Из США в порты Дальнего Востока и дальше по железной дороге. На него пришлось 47,1% от общего объема поставок.

— Персидский коридор. Корабли из США шли вокруг Африки до портов Персидского залива. Потом грузы доставлялись в СССР через территорию Ирана. Доля поставок — 23,8%.

— Арктический. Арктические конвои обеспечивала Великобритания. На этом маршруте погибло более 100 кораблей (85 торговых и 16 военных) и более 3 тысяч человек. Доля поставок — 22,6%.

— Черное море. Доля поставок — 3,9%.

— Алсиб — Аляска-Сибирь. По нему американские летчики доставляли истребители и транспортные самолеты. Доля — 2,6%.

Фактически СССР получал поставки по ленд-лизу до окончания войны с Японией.

«И без ленд-лиза бы обошлись»

— Подобное утверждение встречается нередко. Как правило, придерживающиеся этой позиции ссылаются на соотношение количества танков и боевых самолетов, поставленных по ленд-лизу, к произведенному в годы войны в СССР:

танки и САУ — чуть больше 7,24%

боевые самолеты — 9,8%.

Действительно, советская промышленность не сразу, но вполне справлялась с производством этой продукции. Однако эти позиции — не решающие в номенклатуре ленд-лиза.

Вот ключевые позиции:

высокооктановый авиационный бензин — 34,96%

боевые корабли — 89%

автомобили — 61%

алюминий (необходим для производства самолетов) — 51,5%

консервы мясные — почти 83%.

Почти 100% рациона наших войск составляли ленд-лизовские продукты. В общей сложности СССР получил на 10-миллионную армию продуктов на 1600 дней. Что-то уходило гражданскому населению. Мы знаем о трагедии Ленинграда, но в 1942–43 гг. голодно было по всей стране. Не надо забывать, что наша житница Украина была оккупирована.

Когда я изучал номенклатуру ленд-лиза, некоторые статьи меня поразили. Одна из них — пуговицы. Мы получили из США 260 млн пуговиц! А еще 16 млн пар обуви. Советская промышленность не справлялась с производством этих товаров. И, к слову, Америка отправила нам 330 тыс. литров спирта.

Победил бы СССР без ленд-лиза? Об этом можно рассуждать годами, но ответа на этот вопрос не существует.

Плата за ленд-лиз

— Обсуждение ленд-лиза редко обходится без упоминания о корыстолюбии США, вынуждавших СССР платить за помощь.

Америка осуществляла поставки на следующих условиях: все, что разрушено и использовано в ходе войны, оплате не подлежит. Если «принимающая» сторона оставляет после войны технику и прочее имущество, которое можно использовать, она должна за это заплатить. Военные материалы США имели право потребовать назад.

В ходе войны Америка отправила Советскому Союзу продукции на общую сумму в $11,3 млрд в ценах того времени. После войны американцы требовали возместить незначительную долю. Годами шли переговоры, причем на фоне начинавшейся «холодной войны». В 1951 г. сумма была снижена до $800 млн. В 1972 г. СССР выплатил $50 млн. В начале 90-х США согласились на следующие условия: $722 млн до 2030 г. Таким образом, долг СССР за вычетом уплаченных $50 млн составил 672 млн. В 2006 г. Россия его полностью погасила.

Добавлю, что доллар 1970 г. в 10 раз дешевле доллара времен войны, а нынешний — дешевле в 15 раз. Таким образом, наша страна заплатила Америке 0,6% суммы, которую та потратила на поставки.

Справедливости ради скажу несколько слов про «возвратный ленд-лиз». 11 июня 1942 г. Советский Союз подписал соглашение, по которому был обязан «содействовать обороне США и предоставлять материалы, обслуживание, льготы и информацию в меру своих возможностей». Все понимали, что эти возможности крайне ограничены. В основном в рамках возвратного ленд-лиза мы обслуживали и заправляли технику союзников на нашей территории, а также обеспечивали питание и медобслуживание личного состава. По данным Гарри Трумена, объем возвратного ленд-лиза составил $2,2 млн. Эту сумму вычли из общего долга СССР.

Приведу любопытный факт, связанный с использованием ленд-лизовской техники после войны. В СССР ее осталось очень много. Особенно у нас полюбили «студебеккеры» (грузовики фирмы Studebaker) и «виллисы» — внедорожники Willys.

Но по-настоящему удивительна история грузовых кораблей Liberty. Американцы оперативно спроектировали и построили их для поставок товаров по ленд-лизу. Часть кораблей осталась в СССР. Во время Карибского кризиса восемь кораблей Liberty везли советское оружие к берегам Кубы.

Меня поражает то, как совершенно несовместимые между собой системы смогли сотрудничать в годы войны перед лицом общей угрозы. Безопасность оказалась важнее разногласий. Замечу, факт того, что СССР пошел на сотрудничество с «капиталистами», у нас долгое время не афишировался.

Кстати, если хотите узнать про ленд-лиз больше, посетите Музей военной и автомобильной техники в Пышме. Там масса потрясающей ленд-лизовской техники!

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Текст подготовлен на основе выступления Виталия Дымарского и материалов журнала «Дилетант» (№066, июнь 2021).

* Ленд-лиз (англ. lend-lease, от lend — давать взаймы и lease — сдавать в аренду) — американская программа военно-технической и материальной помощи союзникам по антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны.