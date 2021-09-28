Управление через обучение. Где получить степень МВА?

В последнее время популярность программ МВА сильно возросла. Предприниматели ищут новые точки роста после пандемии, деловые связи и способы развития управленческих качеств.

Кризис и колебания рынка труда усилили популярность МВА, отмечают эксперты МИРБИС. Менеджеры стали более активно искать ответы на вопрос «что делать?», когда на рынках всё быстро меняется.

Слушатели, получившие МВА, отмечают: бизнес-обучение помогает получить кросс-функциональные компетенции и выстроить карьерную траекторию.

Коллеги пригласили меня возглавить hr-команду в клинике. Это безумство, особенно сегодня, но и вызов самой себе. Нужно собрать и удержать персонал, думать о бюджете, привлечении новых клиентов, в общем, о стратегии, операционке, маркетинге и финансах одновременно. Уверена, многое смогу почерпнуть из обучения, — рассказывает Анастасия С. HR-директор, представитель медицинского бизнеса.

Моей компании приходится полностью переформатироваться. Новые задачи требуют новых решений, руководство выбирает новых лидеров, и я хочу оказаться в их числе. Выбрал МВА из-за знаний, нетворкинга и коучинговой поддержки слушателей, — такой отзыв о программе оставил Алексей Громов, начальник управления стратегического развития.

Когда начались ограничения с COVID, все поначалу начало выходить из-под контроля. Я понял, что именно сейчас нужно идти учиться, нужны новые знания, трансформация себя и бизнеса, новый опыт и мнения коллег из других отраслей, — поделился мнением Александр Краснинский, директор по логистике.

Программы MBA в МИРБИС готовят, опираясь на результаты мониторинга актуальных и трендовых запросов от представителей бизнеса. Эксперты бизнес-школы стараются даже не следовать за запросами предпринимателей, а предвосхищать их.

Актуализация программ происходит с максимальным прицелом на текущие реалии бизнес среды. Мы тщательно анализируем корпоративные запросы, встречаемся с выпускниками, собираем отзывы слушателей МВА о занятиях в аудитории, о дополнительных темах, которые их интересуют. Это позволяет актуализировать программы с максимально точным прицелом на текущие реалии бизнес-среды. МИРБИС — школа решений, готовая прийти на помощь, дать новые знания и эмоции, позволяющие быть уверенным в завтрашнем дне, — рассказывает Сергей Торбеев, маркетолог Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС».

В Международной высшей школы бизнеса считают, что в ближайшее время у предпринимателей будут востребованы следующие программы:

Антикризисный менеджмент. На занятиях МВА в МИРБИС обсуждаются ситуации (кейсы) и инструментарий, которые бы позволили руководителю предвидеть кризисные сигналы.

обсуждаются ситуации (кейсы) и инструментарий, которые бы позволили руководителю предвидеть кризисные сигналы. Дисциплины по прокачиванию Soft Skills (разработка стратегии, отношения в команде, постановка задач, операционные процессы, финансы, позиционирование компании на VUCA-рынке).

В МИРБИС мы помогаем освоить новые лидерские роли через проектную деятельность в гибких командах, решение живых кейсов и проектных задач. Мы делаем все возможное, чтобы менеджеры среднего и высшего звена стали немного предпринимателями, а значит более устойчивыми к неопределенности и вызовам внешней среды, — продолжает Сергей Торбеев.

Все слушатели программы создают личный предпринимательский проект и защищают его перед комиссией. В активе бизнес-школы уже более 150 разработанных проектов, около 30% из которых превращаются в реальный бизнес.

Дополнительно к программам МВА в МИРБИС предлагают посетить интерактивные семинары и мастер-классы. Например, уже почти 5 лет в бизнес-школе успешно реализуются однодневные тренинги по Agile, нейролидерству, разработке финансовой стратегии для жизни, управлению личным брендом и персональным имиджем. Все это очень помогает слушателям в подготовке дипломных работ.

Кроме того, В МИРБИС создана Ассоциация выпускников, насчитывающая более 8000 слушателей. Систематически они организовывают конференции, семинары, встречи, различные кейс-клубы, где дискуссируют, делятся различными бизнес-идеями.

А еще для выпускников действует приятный бонус: обучение Post MBA. Выпускники МИРБИС два года после получения MBA могут бесплатно посещать практически любые дисциплины из общего блока МВА, который охватывает первый год обучения, и по два курса из двух специализаций на выбор.

Для того, чтобы менеджеры и руководители со всей России имели возможность получить новые знания и инструменты по «обновлению» бизнеса, 20 ноября 2021 стартует программа МВА в комбинированном формате (онлайн+очно). Дистанционное обучение позволит слушателям из любого региона РФ полноценно погрузиться в учебный процесс.