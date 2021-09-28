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Управление через обучение. Где получить степень МВА?

Управление через обучение. Где получить степень МВА?
Иллюстрация: МИРБИС

В последнее время популярность программ МВА сильно возросла. Предприниматели ищут новые точки роста после пандемии, деловые связи и способы развития управленческих качеств.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ

Кризис и колебания рынка труда усилили популярность МВА, отмечают эксперты МИРБИС. Менеджеры стали более активно искать ответы на вопрос «что делать?», когда на рынках всё быстро меняется.

Управление через обучение. Где получить степень МВА? 1

Слушатели, получившие МВА, отмечают: бизнес-обучение помогает получить кросс-функциональные компетенции и выстроить карьерную траекторию.

Коллеги пригласили меня возглавить hr-команду в клинике. Это безумство, особенно сегодня, но и вызов самой себе. Нужно собрать и удержать персонал, думать о бюджете, привлечении новых клиентов, в общем, о стратегии, операционке, маркетинге и финансах одновременно. Уверена, многое смогу почерпнуть из обучения, — рассказывает Анастасия С. HR-директор, представитель медицинского бизнеса.

Моей компании приходится полностью переформатироваться. Новые задачи требуют новых решений, руководство выбирает новых лидеров, и я хочу оказаться в их числе. Выбрал МВА из-за знаний, нетворкинга и коучинговой поддержки слушателей, — такой отзыв о программе оставил Алексей Громов, начальник управления стратегического развития.

Когда начались ограничения с COVID, все поначалу начало выходить из-под контроля. Я понял, что именно сейчас нужно идти учиться, нужны новые знания, трансформация себя и бизнеса, новый опыт и мнения коллег из других отраслей, — поделился мнением Александр Краснинский, директор по логистике.

Управление через обучение. Где получить степень МВА? 2

Программы MBA в МИРБИС готовят, опираясь на результаты мониторинга актуальных и трендовых запросов от представителей бизнеса. Эксперты бизнес-школы стараются даже не следовать за запросами предпринимателей, а предвосхищать их.

Актуализация программ происходит с максимальным прицелом на текущие реалии бизнес среды. Мы тщательно анализируем корпоративные запросы, встречаемся с выпускниками, собираем отзывы слушателей МВА о занятиях в аудитории, о дополнительных темах, которые их интересуют. Это позволяет актуализировать программы с максимально точным прицелом на текущие реалии бизнес-среды. МИРБИС — школа решений, готовая прийти на помощь, дать новые знания и эмоции, позволяющие быть уверенным в завтрашнем дне, — рассказывает Сергей Торбеев, маркетолог Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС».

В Международной высшей школы бизнеса считают, что в ближайшее время у предпринимателей будут востребованы следующие программы:

  • Антикризисный менеджмент. На занятиях МВА в МИРБИС обсуждаются ситуации (кейсы) и инструментарий, которые бы позволили руководителю предвидеть кризисные сигналы.
  • Дисциплины по прокачиванию Soft Skills (разработка стратегии, отношения в команде,  постановка задач, операционные процессы,  финансы,  позиционирование компании на VUCA-рынке).

В МИРБИС мы помогаем освоить новые лидерские роли через проектную деятельность в гибких командах, решение живых кейсов и проектных задач. Мы делаем все возможное, чтобы менеджеры среднего и высшего звена стали немного предпринимателями, а значит более устойчивыми к неопределенности и вызовам внешней среды, — продолжает Сергей Торбеев.

Все слушатели программы создают личный предпринимательский проект и защищают его перед комиссией. В активе бизнес-школы уже более 150 разработанных проектов, около 30% из которых превращаются в реальный бизнес.

Дополнительно к программам МВА в МИРБИС предлагают посетить интерактивные семинары и мастер-классы. Например, уже почти 5 лет в бизнес-школе успешно реализуются однодневные тренинги по Agile, нейролидерству, разработке финансовой стратегии для жизни, управлению личным брендом и персональным имиджем. Все это очень помогает слушателям в подготовке дипломных работ.

Кроме того,  В МИРБИС создана Ассоциация выпускников, насчитывающая более 8000 слушателей. Систематически они организовывают конференции, семинары, встречи, различные кейс-клубы, где дискуссируют, делятся различными бизнес-идеями.

А еще для выпускников действует приятный бонус: обучение Post MBA. Выпускники МИРБИС два года после получения MBA могут бесплатно посещать практически любые дисциплины из общего блока МВА, который охватывает первый год обучения, и по два курса из двух специализаций на выбор.

Для того, чтобы менеджеры и руководители со всей России имели возможность получить новые знания  и инструменты по «обновлению» бизнеса, 20 ноября 2021 стартует программа МВА в комбинированном формате (онлайн+очно). Дистанционное обучение позволит слушателям из любого региона РФ полноценно погрузиться в учебный процесс.

Присоединяйтесь к команде единомышленников. МИРБИС — это олицетворение прогресса и стабильности, масштаба и индивидуального подхода, инновационности и традиций, — резюмирует Сергей Торбеев.

Автор: Гринина Ирина
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