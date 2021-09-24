«Ты часто не являешься хозяином своей судьбы». Сергей Галицкий сообщил о болезни

«У меня такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве и не могу общаться с клубом в том количестве, которое необходимо президенту клуба».

Президент футбольного клуба «Краснодар», бывший владелец торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что в последние месяцы болеет и не может полноценно участвовать в работе клуба и посещать домашние игры.

«Здесь не секрет для краснодарцев — я болею, у меня такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве и не могу общаться с клубом в том количестве, которое необходимо президенту клуба. Но это жизнь, ты часто не являешься хозяином своей судьбы, и сейчас так и есть. Я, к сожалению, не в той форме и некоторые игры пропускаю, — рассказал Галицкий «Коммент.Шоу».

Миллиардер отметил, что не отошел от оперативного управления, но не может сейчас физически там находиться. Вместе с тем сейчас в клубе идет работа по изменению его структуры, чтобы он не зависел от одного человека, чтобы бюджет в $50-70 млн обеспечивался без личного Галицкого, и чтобы школа могла финансироваться без него. Процессы планируется закончить к марту. Как рассказал Галицкий, предполагается создать эндаумент, который позволить содержать футбольный клуб.