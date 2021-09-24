Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 25.09
73,00
85,68
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Ты часто не являешься хозяином своей судьбы». Сергей Галицкий сообщил о болезни

«Ты часто не являешься хозяином своей судьбы». Сергей Галицкий сообщил о болезни
Иллюстрация: ФК «Краснодар»

«У меня такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве и не могу общаться с клубом в том количестве, которое необходимо президенту клуба».

#НОВОСТИ

Президент футбольного клуба «Краснодар», бывший владелец торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что в последние месяцы болеет и не может полноценно участвовать в работе клуба и посещать домашние игры. 

«Здесь не секрет для краснодарцев — я болею, у меня такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве и не могу общаться с клубом в том количестве, которое необходимо президенту клуба. Но это жизнь, ты часто не являешься хозяином своей судьбы, и сейчас так и есть. Я, к сожалению, не в той форме и некоторые игры пропускаю, — рассказал Галицкий «Коммент.Шоу».

Миллиардер отметил, что не отошел от оперативного управления, но не может сейчас физически там находиться. Вместе с тем сейчас в клубе идет работа по изменению его структуры, чтобы он не зависел от одного человека, чтобы бюджет в $50-70 млн обеспечивался без личного Галицкого, и чтобы школа могла финансироваться без него. Процессы планируется закончить к марту. Как рассказал Галицкий, предполагается создать эндаумент, который позволить содержать футбольный клуб.

Я вообще это сказал, потому что я общественная фигура, президент футбольного клуба. Наши болельщики вправе понимать, что происходит, должны знать, что история клуба не заканчивается на одном человеке. Только для этого я это все говорю, а дальше все эти нюансы — настолько личные вопросы, что я не хотел бы об этом.

 
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Сбербанк продает 19 торговых центров в разных регионах РоссииСбербанк продает 19 торговых центров в разных регионах России
  • Forbes составил рейтинг «королей кэша» — российских бизнесменов с реальными деньгамиForbes составил рейтинг «королей кэша» — российских бизнесменов с реальными деньгами
  • «Светофор» за полгода открыл более 800 точек — половину всех новых магазинов в стране«Светофор» за полгода открыл более 800 точек — половину всех новых магазинов в стране
  • Жаркое лето и затяжные дожди в России ударили по американскому производителю фастфудаЖаркое лето и затяжные дожди в России ударили по американскому производителю фастфуда
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.