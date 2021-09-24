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Крупный федеральный ритейлер лишился права продавать алкоголь на Урале

Крупный федеральный ритейлер лишился права продавать алкоголь на Урале
Иллюстрация: k-ur.info

В магазинах торговой сети «Верный» временно приостановлена продажа крепких алкогольных напитков и вина. Прилавки с этим товаром огородили от покупателей.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Как сообщили в областном министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка, 23 сентября 2021 г. у компании ООО «Союз Святого Иоанна Воина» (юрлицо торговой сети «Верный») отозвали лицензию на продажу алкоголя.

Были выявлены нарушения требований закона «О госрегулировании алкогольной продукции» и несоблюдение условий, предусмотренных лицензией на розничную продажу этих продуктов. Как только нарушения будут устранены, товар вернется в продажу, — пояснили в министерстве.

Согласно данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, под запрет попали 156 магазинов в Свердловской области, 100 из которых находятся в Екатеринбурге.

Напомним, в мае этого года такой же запрет вводили в отношении торговых сетей «Перекресток» и «Пятерочка», принадлежащих федеральной компании Х5 Retail Group, сообщал DK.RU. На устранение нарушений понадобилось около двух недель: запрет действовал с 24 мая по 7 июня 2021 г.

Автор: Инна Вейн
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