Свердловская область взяла в кредит почти 12 млрд руб. на инфраструктурные проекты

Правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила заявку, представленную Евгением Куйвашевым.

Общая сумма заявки составила 11 млрд 918 млн руб., средства будут направлены на строительство объектов в пяти районах города. В списке:

строительство «губернаторского лицея» на 1200 мест в Солнечном;

строительство трамвайной ветки по улицам 2-я Новосибирская и Лучистая;

завершение реконструкции улицы Лучистой;

строительство жилья и улично-дорожной сети микрорайона Новокольцовский;

поликлиника для взрослых в Академическом;

строительство улицы Хрустальногорской на Широкой Речке, а также участков улиц Айвазовского и Циолковского (микройрайон Юг-Центр);

создание инженерных сетей (коллектор хозяйственно-бытовой канализации) в микрорайоне ВИЗ-Правобережный.

Как следует из заявки губернатора Евгения Куйвашева, проекты дадут максимальный эффект для ввода жилья и развития региона.

Площадь жилой застройки всех пяти районов составит почти 6,8 млн кв. м к 2037 году, — отметил губернатор.

По подсчетам властей, реализация этих инфраструктурных проектов создаст почти 60 тыс. рабочих мест, а в региональный бюджет поступит более 44 млрд руб. в виде налогов на прибыль и имущество организаций.

Инфраструктурный кредит — дешевый и действенный инструмент реализации масштабных проектов. Он предоставляется по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет и помогает регионам строить объекты образования, медицины, коммунального хозяйства, дороги, — пояснили в департаменте информационной политики Свердловской области и добавили, что экономический эффект, который ожидает регион от реализации проектов, покроет полную стоимость кредита.

В целом по России заявки на инфраструктурные кредиты одобрены уже 23 субъектам на общую сумму 152,3 млрд руб. Суммы выделяются в рамках программы «Инфраструктурное меню», запущенной по инициативе президента Владимира Путина.

Отметим, Свердловская область входит в число регионов с большими суммами госдолга. по данным на 1 июля 2021 г., этот показатель в регионе составлял 109,09 млрд руб. Во время прямого эфира в начале сентября губернатор Евгений Куйвашев объяснил, зачем Свердловской области так много кредитов. По его словам, заемные деньги нужны в первую очередь для развития экономики.

Кредиты берут все. Люди, предприятия, регионы и даже страны. Это серьезный инструмент для развития экономики. Человек с помощью ипотеки или потребительского кредита улучшает качество жизни, предприятие увеличивает оборотный капитал, чтобы получить больше прибыли. Мы берем кредиты, чтобы улучшать инфраструктуру и впоследствии привлекать на нее инвесторов, — приводил DK.RU слова губернатора.

Куйвашев подчеркнул, что «главное иметь хороший кредитный рейтинг и вовремя возвращать деньги».