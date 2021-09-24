В регионе наконец-то появился свой министр цифрового развития

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост министра цифрового развития и связи Свердловской области Михаила Пономарькова, победившего в открытом конкурсе на эту должность.

Новый министр приступит к исполнению обязанностей 27 сентября, сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Кандидатов на должность главы Минцифры мы искали через открытый конкурс. Нам нужен был грамотный специалист в сфере IT и при этом опытный управленец. Его задача сейчас — настроить всю систему таким образом, чтобы современные цифровые сервисы были удобны и доступны всем: и бизнесу, и госструктурам, и всем уральцам. Я жду от Минцифры новых подходов, идей и решений, — отмечает Евгений Куйвашев.

Напомним, решение создать министерство цифрового развития и связи власти региона приняли в марте 2021 г. Новое ведомство организуют на базе департамента информатизации и связи Свердловской области. Основная задача — запустить в регионе централизованное управление процессами информатизации, цифрового развития и обеспечения информационной безопасности. Кроме того, к министерству перейдут полномочия по программно-технической поддержке исполнительных органов власти.

О том, что кандидата на пост министра будут искать на открытом рынке, ранее заявил губернатор Евгений Куйвашев. Как сообщал DK.RU, своими планами о способе подбора кандидатуры глава региона поделился в своем инстаграм-аккаунте.

Конкурс проводили дважды: в первый раз комиссия не одобрила ни одного из более чем двух десятков человек. Основные требования, которые предъявляли к кандидатам — высшее образование и опыт управленческой деятельности. Кандидатам предстояло пройти несколько этапов отбора. Один из них — тест на знание законодательства. В целом кандидаты продемонстрировали «неплохой уровень знаний и компетенций, но все же недостаточный для столь ответственного поста», прокомментировал тогда заместитель губернатора региона Олег Чемезов:

Цифровизация — относительно новый приоритет в нашей стране, а потому и подбор кадров здесь имеет специфику. Важно хорошо разбираться в информационных технологиях, иметь компетенции управленца, ориентироваться в действующей нормативной базе, принятой как на федеральном, так и на региональном уровне, и так далее, — считает Олег Чемезов.

Второй конкурс провели через два месяца. Кандидатов оценивала экспертная комиссия, в которую вошли ректор УрФУ Виктор Кокшаров, ректор УрГЭУ Яков Силин, директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и ведущие специалисты региона в сфере IT. В итоге победителем стал Михаил Пономарьков.

Михаил Пономарьков — уроженец Новосибирска, выпускник ТюмГУ по специальности «прикладная информатика в экономике». Руководил региональными и федеральными проектами внедрения геоинформационных систем в различных отраслях в Группе компаний CSoft, возглавлял структурное ИТ-подразделение Научно-исследовательского и проектного института градостроительства, руководил проектами создания АПК «Безопасный город» в Группе компаний «Техносерв». С 2020 г. занимал должность заместителя директора департамента информатизации и связи Свердловской области, с 23 августа 2021 г. — заместителя министра цифрового развития и связи Свердловской области.