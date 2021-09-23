«Новый уклад — экономика болтовни! Красиво болтаешь — ты на вершине экономической цепочки»

«Сейчас не важны деньги. Не важны результаты. Важно одно — умение создавать контент. Вера в мощь человеческого разума ушла. Вера в великие свершения тоже. Осталось тоска и желание ее заглушить».

Дмитрий Волошин, основатель EdutechLab:

— Я нас поздравляю. Мы незаметно, но уверенно вошли в новый экономический уклад. Это уже третий мой уклад, третья мой общественно-экономическая формация. Первый был социалистический. Ну такой себе. Есть что было, зато перспектив маловато. Потом был капиталистический. Обратная история, голодно, зато весело. А сейчас пришел он. Третий. Формировался лет пять. Знаете, чем характеризуется экономический уклад? Правильно, способом производства. Так вот мы создали новый способ производства: болтовню. Дамы и господа! Встречайте! Наш новый уклад — экономика болтовни!

Что такое экономика болтовни? Посмотрим со стороны продукта. Что создавалось при капиталистическом укладе? Деньги. Деньги делали деньги. А при новом укладе болтовни создается контент. Посмотрите вокруг. Сколько людей не занимаются ни созданием реальных либо виртуальных продуктов и услуг? Что они делают? Они создают контент. Любого рода. Потребление контента стало востребованным.

Вера в мощь человеческого разума ушла. Вера в великие свершения тоже. Осталось тоска и желание ее заглушить. С помощью, правильно, контента. Тоска растет и спрос растет.

Второй признак экономика болтовни — постоянная бесцельная учеба. Учиться стало модно. Но так, чтобы задешево и не в напряг. Если раньше шли в парк на танцы или в киношку, то сейчас на один из образовательных Макдоналдсов. От шелака до психологии, от бигдаты на пайтон до истории музыки. Обучением стали называть попсовые видео. И чтобы устранить когнитивный диссонанс от бесцельности обучения, обещают трудоустройство. А с таким подходом уже и не понять, кто и правда что-то знает, а кто попросту болтает.

Целые отрасли набрали болтунов, как тонущий корабль воды в пробоину.

Третий признак — новые профессии. Как можно канализировать тягу людей создавать контент? Да просто: давайте придумаем тучу новых профессий и таким образом легитимизируем любые извращения. Психолог искусственного интеллекта? Прикольно. Неси еще дури. О, коуч-наставник в сельском хозяйстве! Пиши, пиши еще. ТикТок-критик. Журналист-инстаграмщик. Тренер блогеров. Медиатор духовного роста. Мастер-настройщик экзистенций. И жути, жути давай побольше. Через год сто миллионов людей потеряют профессию. Двести окажутся на улице. Триста миллионов будут штурмовать «Пятерочку».

Друзья, мы живем в удивительное время. Сейчас не важны деньги. Не важны результаты. Даже не важны факты. Важно одно — умение создавать контент. Красиво болтаешь — ты на вершине экономической цепочки. Остались еще разные смешные люди, которые цепляются за свои заводы и прочие никому не нужные активы. Все это пустое. И деньги на счетах — пыль. Аудитория — вот что важно. Ее темпы роста и активное ядро. Сообщество. Внимание сотен тысяч глаз. Сгорающее в битве миллионов создателей контента. Профессиональных болтунов экономики болтовни. Welcome!