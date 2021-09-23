В Екатеринбурге очередной коррупционный скандал в среде силовиков

Заместителя начальника отдела полиции №4 УМВД по Екатеринбургу задержали по уголовному делу о взятке. Имя и процессуальный статус представителя силовых структур пока не раскрывается.

Эпизод, к которому может быть причастен 36-летний майор полиции, произошел в 2018 году, сообщает агентство ЕАН. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ совместно с подразделением собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.

По данному факту проводится служебная проверка. Если в ходе дальнейшего разбирательства причастность подозреваемого к противоправному деянию найдет свое подтверждение, он понесет уголовную ответственность в установленном законом порядке, — сообщил агентству пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Он также рассказал, что одновременно с майором задержали предполагаемого соучастника преступления, 30-летнего бывшего оперуполномоченного УМВД по Екатеринбургу.

Сейчас они содержатся под стражей в порядке ст. 91 УПК РФ, — добавил полковник Горелых.

В Екатеринбурге коррупционные скандалы среди силовиков. к сожалению. не редкость. Среди недавних громких дел, к примеру, дело бывшего заместителя руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Михаила Бусылко и бывшего заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова. Как рассказывал DK.RU, Ленинский районный суд в августе 2021-го признал их в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Гособвинение запрашивало для подсудимых 11 лет колонии строгого режима. Суд приговорил Михаила Бусылко к восьми годам и шести месяцам колонии, а Дмитрия Чуличкова к девяти годам, а также лишил их званий и чинов, запретив девять лет занимать должности в государственных органах.

Под арестом сейчас находится бывший начальник УМВД по Екатеринбургу генерал-майор полиции Игорь Трифонов. Обвинение против него выдвинули сотрудники 4-го управления ГСУ СК РФ, которое базируется в Екатеринбурге. По данным следствия, в 2015 г. Трифонов способствовал возбуждению уголовного дела по факту выдачи кредита одним из региональных банков в размере 593 млн руб., за что получил 10 млн руб.

Показания против Трифонова дал экс-начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД Екатеринбурга Эдуард Воронин, осужденный в июле 2020 г. за превышение полномочий. Он же дал показания против еще одного представителя силовых ведомств — бывшего замглавы ГУ МВД по области генерал-майора Владимира Романюка, рассказывал DK.RU. Его признали виновным во взяточничестве и в октябре 2020 года приговорили к 8 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима.