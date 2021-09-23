Власти выделили более 2 млрд руб. на ремонт екатеринбургского цирка

В Екатеринбурге начали поиск подрядной организации, которая отремонтирует здание цирка. Финансироваться работы будут из федерального бюджета. Реконструкция займет более трех лет.

Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» объявила на портале госзакупок тендер на проектирование, реконструкцию и ввод в эксплуатацию здания Екатеринбургского цирка.

Как следует из документации, начальная стоимость контракта составит 2,25 млрд руб. Выполнить весь цикл реконструкционных работ должны за 1060 дней с момента подписания контракта. Оплата будет выполняться поэтапно: в 2021 году подрядчик получит 87,5 млн руб., в 2022-м — 423,8 млн, в 2023-м — 800 млн, еще 938,8 млн — к моменту окончания работ.

В числе прочего подрядчику необходимо будет оборудовать в помещении цирка площадки для содержания морских животных. Также в документации прописано, что после реконструкции увеличится расстояние между манежем и зрительскими местами, откроют кафе на втором этаже, а территорию вокруг цирка озеленят и благоустроят.

Как ранее сообщал DK.RU, закрыть цирк для проведения масштабной реконструкции планируется во втором квартале 2022 года. В начале 2020 г. правительство России согласовало выделение из бюджета 2,4 млрд руб. на проведение ремонтных работ.

Напомним, Екатеринбургский цирк открыт 1 февраля 1980 г. Как говорится на официальном сайте учреждения, по своей конструкции здание считается одним из лучших в Европе и приспособлено для самых сложных постановок, а его интерьер отделан уральским камнем. В цирке 2 558 мест, два манежа (основной и репетиционный). За время существования представления посетили свыше 20 млн зрителей.

В 2018 году в цирке уже проводились ремонтные работы. Тогда за 97,7 млн руб. обновили фасады здания, отремонтировали кровлю и купол. В 2019 г. Екатеринбургский цирк попал в информповестке в связи со скандальной сменой руководства. DK.RU рассказывал, что прежний директор екатеринбургского цирка, народный артист РСФСР, в прошлом — известный клоун, 70-летний Анатолий Марчевский был досрочно уволен со своего поста по статье «грубое нарушение трудовых обязанностей». Менеджер лишился своей должности из-за затяжного конфликта с Росгосцирком. Экс-директор Росгосцирка Василий Браташ заявлял, что претензий к бывшему клоуну накопилось много. Например, филиал цирка неэффективно использовал деньги, также цирк заключил договор товарищества с «Центром развития циркового искусства», учредителем которого является Марчевский. По этому договору Анатолий Марчевский организовал коммерческую парковку на землях цирка, деньги от которой в цирк не поступали.

Г-н Марчевский много раз заявлял, что руководство Росгосцирка некомпетентно и не проявляет достаточного интереса к поддержанию уральского филиала. Со сменой руководства Росгосцирка ситуация Анатолия Марчевского разрешилась, ему предложили новый крупный пост — советник генерального директора Росгосцирка. Летом 2019 г. руководителем Екатеринбургского цирка стала Тамара Бортникова, прежде она возглавляла Тульский цирк и Рязанский цирк.