«Ощущение, что я не пропал, а наоборот нашелся». Как бизнесмен на 9 мес. ушел из соцсетей

«Куда направляешь внимание, там и идет рост. Когда мое внимание было в соцсетях — росло количество лайков. Переключился на бизнес — стали расти доходы. Значит, раньше я эти возможности упускал».

Иван Зубарев уже не впервые задумывается о том, как соцсети основателя бизнеса влияют на финансовые показатели. Несколько лет назад он даже провел собственный эксперимент: решил стать известным блогером с аудиторией 100 тыс. подписчиков и вложил в раскрутку соцсетей несколько миллионов рублей.

Результат его ошеломил. Да, число подписчиков выросло, его личная узнаваемость — тоже, но никакого процветания бизнеса он не увидел, а настоящие друзья от него отписались: «Вместо них появились десятки тысяч ноунеймов, которым приходилось платить дань за свою «известность». Я сам не заметил, как стал отбирать время у реального бизнеса, уделяя его соцсетям (количество подписчиков растет, а реальные доходы падают). Соцсети тянули одеяло на себя, забирали все мое время».

В итоге предприниматель принял решение остановить эту гонку за лайками и сосредоточиться на развитии реального бизнеса.

Спустя три года он совсем отказался от соцсетей, проведя в информационном детоксе девять месяцев. Результатами он поделился с DK.RU.

Иван Зубарев, основатель компании «Труба-Дело»:

— 9 месяцев без соцсетей. Не писал, не читал, не выкладывал сторис.

Люди спрашивают: «Куда пропал? Почему?».

Спасибо, что помните. Мне это приятно.

Возвращаться волнительно и непривычно. Куда пропал — попробую рассказать. Попробую — потому что у меня-то нет ощущения, что я «пропал». Скорее, наоборот — нашелся.

Много месяцев я изучал тему энергии, её растраты и восполнения, чувствовал, что мне её не хватает. Да, для кого-то я выглядел энергичным даже сверх меры, но внутри понимал, что могу больше.

Начал с темы питания. Советовался с нутрициологом, практиковал голодание, научился выбирать правильные продукты и готовить. Затем изучал тему здорового сна, поддерживающего окружения, правильного подхода к делам…

Сделал открытие: очень много энергии уходит на «НЕЗАВЕРШЁНКИ»: начал и не доделал, запланировал и не выполнил, намечтал и не осуществил. Прочитать книгу, навести порядок в ноуте, доделать ремонт, овладеть каким-то навыком…

Чем длиннее список твоих нереализованных планов, тем больше энергии он сжирает. Зато когда что-то доделываю, довожу до конца — сразу чувствую, как силы появляются.

Избавляться от незавершенных дел хорошо, но не лучше ли, чтобы они совсем не возникали? Я стал думать — откуда они берутся, незавершенки эти?

Незавершенки в делах — одно из следствий клиповости мышления. Этот вирус проник в большинство пользователей соцсетей. По себе знаю.

Еще 3-4 года назад я мог браться за дело и спокойно доводить его до конца. А год назад понял, что уже не могу. Соцсети отвлекают, вырабатывают привычку без конца переключаться.

Скроллишь, скроллишь, в ленте мелькает одно, другое, третье. В итоге эта фрагментарность распространяется на другие сферы жизни.

Начал письмо одному писать, вспомнил, что надо счета подписать, тут же сметы согласовать… Общался с одним человеком, переключился. Важные дела — кого-то уволить, кого-то нанять, с кем-то встречу провести, — зависают, копятся.

И ведь понимаю: надо просто сесть и за 3-4 часа все резюмешки отсмотреть, пригласить людей и провести собеседования. Три раза это дело начинал, и до конца так и не доводил. И так во многом.

В конце прошлого года, когда я осознал, как эти недоделки давят на душу и опустошают, решил: на Новый год поеду в санаторий и за каникулы сразу со всеми делами разберусь. В планах было и книжки дочитать, и в тему инвестирования вникнуть, и какие-то расчеты по бизнесу произвести и т.д.

Телефон на эти две недели решил убрать от себя совсем.

С этого всё и началось.

В новогодние каникулы 2020/2021 решил обойтись без соцсетей. Много хотел успеть сделать в реальной жизни. Но не тут-то было.

Я заметил, что телефон из рук практически не выпускаю. Даже если в соцсети не лезу, всё равно по сто раз день за него хватаюсь. В итоге — наверное, вы догадались — за две недели мало что изменилось. Только одну книгу дочитал, остальное не успел.

Так я понял, что две недели мало. И отложил телефон еще на две недели. Потом еще на две. Навел порядок дома, в офисе, на складе и в голове. Накопилось много домашки по MBA — сделал.

Автоматическая, на уровне моторики, привычка хвататься за телефон ушла только через два месяца.

Потом стало получаться удерживать мысль дольше, чем обычно. Приучал себя доводить дела до конца. Документы прочитал — сразу ответить. Если беру читать книгу, то уже не отвлекаюсь на телефон, как раньше, а читаю час-полтора.

Так пролетели месяцы.

Что меняется в результате детокса

Уходит опора на чужое мнение.

Нет соцсетей — нет паранойи из-за лайков, переживаний из-за несоответствия уровню жизни вымышленных людей (вымышленных — потому что так или иначе для соцсетей мы себя выдумываем, не показывая всего, что есть). Как следствие — и в реале чужое мнение тоже стало намного более безразлично.

Становится меньше желаний.

Пока я не вижу, что кто-то купил себе новый классный телефон, я считаю, что живу круто. Зато как только кто-то другой что-то приобретает — мне тоже становится надо))

Сейчас желаний стало намного меньше, это сильно облегчает жизнь. У меня летом спрашивают: «Что тебе подарить на день рождения?» А я понимаю, что всё, что нужно, у меня уже есть.

И главный итог — и мне самому, и людям со мной стало интереснее общаться.

Я стал гораздо глубже видеть и чувствовать людей. На телефон не отвлекаюсь, мне интересно послушать, что люди рассказывают о себе. Я же не смотрю сторис, не знаю, что у кого происходит. Мой интерес искренний, и люди это чувствуют.

Как это сказалось на бизнесе и личной эффективности

Куда направляешь внимание, там и идет рост. Когда мое внимание было в соцсетях — росло количество лайков, подписчиков, комментариев. Переключился на бизнес — и стали расти доходы, эффективность и качество услуг. Это значит, что раньше я эти возможности просто упускал.

За время отказа от соцсетей я неплохо разобрался в теме инвестирования. Проанализировал, наконец, свои расходы, приучил себя их фиксировать, прочитал несколько книг по управлению финансами. На совещаниях в компании стал глубже погружаться в вопросы бюджета, финансов. Раньше во все это вникал довольно поверхностно.

Детокс пошел на пользу и личной эффективности. Я восстановил удобный режим дня. У меня есть определенные утренние ритуалы: я медитирую, делаю зарядку, занимаюсь скорочтением, готовлю завтрак. Когда я в таком режиме начинаю день — мне круто. Но стоило открыть соцсети — минут 40 уходило на листание ленты и ответы на комментарии. Съемки сторис, выпусков видеоблога — это еще два часа в день.

При этом я не отрицаю, что соцсети могут быть полезны для бизнеса. Главное не обманывать себя: если ты постоянно читаешь чужие посты, смотришь сторис и не вылезаешь из комментов, соцсети для тебя — досуг, а не бизнес.

Сейчас я вернулся в соцсети для того, чтобы рассказывать о своей компании, искать хороших сотрудников, получать новых клиентов.

Вывод: если не хочешь, чтобы умные инстаграмные маркетологи заманили тебя в свою ловушку — необходимо установить для себя правила и придерживаться их. Для себя я решил, что сейчас отдаю соцсетям не больше 30 минут в день.

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