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Евгений Куйвашев возмутился очередями в детских больницах и послал врачей в школы

Евгений Куйвашев возмутился очередями в детских больницах и послал врачей в школы
Иллюстрация: pp.userapi.com

Губернатор изменил порядок прохождения медосмотров для школьников перед выходом из карантина, на который дети вынуждены были уйти из-за вспышки заболеваний в классе или группе.

#ШКОЛА#ЗДОРОВЬЕ#КАРАНТИН

Глава региона Евгений Куйвашев опубликовал в своем инстаграм-аккаунте пост, в котором возмутился ситуацией, складывающейся в детских поликлиниках.

В пандемию, да ещё и с началом учебного года и сезона обычных простуд, в детские поликлиники стали выстраиваться огромные очереди. Иногда родителям вместе с детьми приходится ждать прямо на улице. Попросил Минздрав и Минобр разобраться. Выяснилось, что зачастую это — здоровые дети. Дело в том, что если класс или группу в детском саду высаживают на карантин, то за справкой о здоровье нужно самому идти к врачу. Коронавирус регулярно «отправляет» классы на карантин на несколько дней. Отсюда — бесконечные очереди,— написал губернатор в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Чтобы упростить процесс и снизить риск инфицирования детей при походах в больницу, Куйвашев решил изменить порядок получения необходимых документов.

Школа должна сообщить врачам данные о количестве карантинных классов и назвать дату возвращения детей. В этот день в школу придёт врач из больницы, всех осмотрит и выдаст справки. Так же будет и в детских садах. Поручил министерствам уведомить о новых правилах все учреждения, — сообщил подписчикам губернатор.

Как рассказывал DK.RU, школы региона с 1 сентября начали работу в очном режиме, при этом общешкольных торжественных линеек не проводили. Однако уже через несколько дней часть классов отправилась на карантин. Как сообщил вице-губернатор Павел Креков, сейчас на карантине из-за коронавируса находится примерно 2% свердловских школьников.

Чтобы вывести класс на дистанционку, достаточно одного заболевшего COVID-19 или ОРВИ, — подчеркнул чиновник.

Между тем заболеваемость COVID в регионе остается стабильно высокой. В течение сентября каждый день выявляется свыше 500 новых больних. Так, за последние сутки зафиксировано 513 случаев инфицирования. Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 135 282.

Состояние 624 госпитализированных оценивается как тяжелое, 400 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 307 — на аппаратах ИВЛ, — сообщает оперштаб.

За время пандемии COVID-19 выявили у 135 286 жителей Свердловской области, напоминает JustMedia.ru. 6012 заболевших скончались.

Автор: Инна Вейн
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