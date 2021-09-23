Чтения, премия, фестиваль: в регионе увековечат память Владислава Крапивина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал инициативу общественности и подписал указ об увековечении памяти детского писателя, создателя отряда «Каравелла» Владислава Крапивина.

Уже в этом году в городе пройдет несколько мероприятий, связанных с именем Командора, а в 2023 году регион торжественно отметит 85-летие писателя «Крапивинским фестивалем». Разработать подробный план мероприятий должен специальный оргкомитет — сформировать его губернатор поручил областному кабмину. Кроме того, органам местного самоуправления рекомендовано разработать собственные планы, призванные сохранить память о командоре «Каравеллы» и его творчестве.

Владислав Петрович Крапивин — легендарный Командор, автор замечательных произведений для детей и юношества. Почти в каждой российской семье есть книги Владислава Петровича, утверждающие идеалы добра и справедливости, проникнутые духом романтизма и приключений, поднимающие важнейшие жизненные и нравственные проблемы. Уникальный отряд «Каравелла», созданный Владиславом Петровичем Крапивиным почти 60 лет назад, за время своего существования передал тысячам ребят азы морской науки, фехтования и журналистики, научил их дружбе, взаимовыручке, честности, патриотизму, воспитал в них любовь к Отечеству, к своей Родине, — отмечает Евгений Куйвашев.

В этом году на Среднем Урале состоится всероссийская конференция с международным участием «Крапивинские чтения: Подросток в мире и мир подростка». В середине октября в регионе вручат международную детскую литературную премию им. В. П. Крапивина. На декабрь 2021 г. запланирована премьера новой концертной программы — «Литературно-музыкальное подношение В. П. Крапивину «Барабаны, паруса и шпаги», которую готовит Свердловская государственная детская филармония.

В 2023 г., в год 85-летия писателя, предполагается провести в Екатеринбурге всероссийский «Крапивинский фестиваль» с участием детских писателей, лауреатов премии Крапивина.

Ранее стало известно, что именем Командора могут назвать одну из улиц в Екатеринбурге в районе Солнечный или Светлый. С таким предложением выступила общественность города после смерти писателя, рассказывал DK.RU.

Напомним, Владислав Крапивин основатель Центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла», автор большого количества детских произведений: рассказов, повестей и романов. Лауреат Премии Ленинского комсомола (1974 г.) и Премии Президента России (2014 г.). Также награжден губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.