В Италии задержан выходец из ОПС «Уралмаш», который 15 лет скрывался от правосудия

Власти Италии задержали Владислава Костарева, который с 2007 г. находился в международном розыске по уголовному делу о захватах и банкротствах свердловских предприятий.

Уральский бизнесмен Владислав Костарев был задержан в Италии еще в конце июля, пишет 66.RU. Сейчас генпрокуратура ведет переговоры о его экстрадиции. По словам источников издания, Костарев находился на территории Италии под установочными данными гражданина Белиза.

Как ранее рассказывал DK.RU, Костарев покинул Россию в 2007 г. До этого Верх-Исетский суд Екатеринбуга вынес решение о заочном аресте бизнесмена. В деле указано, что в начале 2000-х г. лидер ОПС Александр Хабаров привлек к участию в группировке местного бизнесмена Владислава Костарева, который к тому времени получил опыт работы на рейдерских захватах заводов у Павла Федулева. Г-н Костарев создал юридический блок, который занимался подготовкой документов для осуществления рейдерских захватов. При его участии группировка совершила более тридцати рейдерских захватах предприятий. Речь идет о ОАО «Первоуральский завод комплектных металлоконструкций», ОАО «Мелькомбинат», ОАО «Артемовский машзавод „Венкон”», ОАО «Салдинский металлургический завод», ЗАО «Богдановичский фарфоровый завод» и других предприятиях. Общий ущерб от действий членов группировки составил около 1,5 млрд руб.

В СМИ публиковалась информация о том, что Костарева видели в ОАЭ, при этом уралец дважды пытался инсценировать свою смерть. Один раз он «утонул», а второй — «пропал без вести». Обе попытки удалось разоблачить.

Кроме того, сообщалось, что Костарев то и дело появляется в различных местах вместе с еще одним представителем уралмашевской группировки — Александром Куковякиным, который также был заочно арестован в связи с различными делами ОПС «Уралмаш». В 2015 г. Куковякин был экстрадирован в Россию из ОАЭ — . В феврале 2016 г. в Тавде был завершен судебный процесс по его делу. Прокурор запросил для него 5,5 лет заключения в колонии и 500 тыс. руб. штрафа — суд удовлетворил требования обвинения полностью, сообщал DK.RU.