«Это как Uber, только для импортеров и экспортеров». Как работает «Таможенная карта»?

В начале сентября представители платежного сервиса «Таможенная карта» подписали соглашение о сотрудничестве с СОФПП. Какие возможности это открывает предпринимателям региона?

Подробнее о «Таможенной карте» и о том, чем она полезна представителям малого и среднего бизнеса, рассказал генеральный директор сервиса Андрей Возмилов.

Справка «Таможенная карта» — технологическая компания, часть цифровой экономики, первый оператор таможенных платежей в России. Компания существует на рынке 21 год, производит решения для оптимизации процессов ВЭД в компаниях, помогает компаниям экономить время и сокращать расходы. Таможенная карта позволяет осуществлять таможенные платежи онлайн 24/7 одновременно с подачей таможенной декларации. Услугами компании пользуются транснациональные корпорации, крупные клиенты и предприниматели. Участниками платежной системы «Таможенная карта» являются крупнейшие государственные и частные российские банки, банки с иностранным капиталом и региональные банки. При помощи «Таможенной карты» в России проводится свыше 35 тыс. транзакций в месяц. Компания имеет три расчетных центра: ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «РГС Банк», ПАО Сбербанк.

Говоря о внешнеэкономической деятельности, нельзя не вспомнить события 2020 года, когда мировая торговля была парализована из-за пандемии. Как обстоят дела сейчас? Что вы можете сказать об объемах ВЭД в 2021? Какие прогнозы на будущее?

— Действительно, пандемия стала стрессовым фактором для предприятий, участвующих во внешнеэкономической деятельности: из-за закрытий границ с Китаем и Европой нарушились логистические цепочки. Многие компании с этого рынка ушли, другие перешли в рублевую зону. Однако в 2021 г. мы с осторожностью, но все же говорим, что ситуация восстанавливается. По данным ФТС, таможенные сборы за 7 месяцев 2021 г. составили 3,5 трлн руб. Это на 48% больше показателей того же периода 2020 г. Экспорт вырос на 75% к 2020 г. Если посмотреть на товарную структуру импорта, можно заметить значительный рост в сегменте «Машины и оборудование» (+50% к 2020 г.). Сильно приросли объемы импорта химической продукции (+22%) и продовольственных товаров (+13%). В Свердловской области, мы отмечаем, значительный рост объемов экспорта металла и металлоизделий (+10,7% в объеме и +37% в денежном выражении). Данная динамика говорит о том, что экономика восстанавливается, и есть все шансы выйти на докризисный уровень в 2021 году.

Как сейчас выглядит расстановка сил в ВЭД между крупными бизнес-игроками и представителями МСБ?

— Количество компаний-участников ВЭД за последние три года выросло с 80 тыс. до 90 тыс. (по данным СПАРК). При этом, 80-85% из этого числа — это представители МСБ.

Да, кризисы сильно бьют по предприятиям малого и среднего бизнеса, но, с другой стороны, они имеют возможность быстро перестраиваться и адаптироваться под новые условия. Когда рынки восстанавливаются, именно малые предприятия начинают расти быстрее. Среди крупного бизнеса такого динамики нет, они более стабильны.

Мы считаем, что восстановление логистических цепочек и решение проблемы с логистикой повлияет на рост количества участников ВЭД среди МСБ. Это произойдет в перспективе ближайших полутора — двух лет.

Расскажите про компанию «Таможенная карта» Как ее сервисы помогают представителям МСБ заниматься ВЭД?

— «Таможенная карта» является национально значимой платежной системой. Мы работаем на рынке уже 21 год и являемся крупнейшим оператором таможенных платежей в России. Наш ключевой сервис — обеспечение непрерывных платежей в пользу ФТС при трансграничном перемещении грузов. Этот сервис уже достаточно развит — он доступен онлайн, 24/7.

В конце 2019 года мы провели анализ рынка, чтобы понять, с какими трудностями сталкиваются предприниматели при ведении ВЭД. Оказалось, что основная проблема не в проведении таможенных платежей (онлайн сильно упростил эту задачу), а в документальных процедурах: декларирование, сбор и получение сертификации, разрешений и т.д. Поэтому мы решили трансформировать бизнес-модель и перейти от монопродукта к мультисервисной компании.

В 2020 г. мы внедрили ряд новых инструментов: сервис по юридическим и консалтинговым услугам, который включает в себя, в частности, услуги в сфере урегулирования споров и проведения камеральных проверок ФТС, корректный и оперативный сбор документов, правильное оформление деклараций, подбор кода товара в соответствии с классификатором ВЭД, по которому рассчитывается таможенная пошлина.

А еще мы запустили информационные курсы для предпринимателей. Первый курс рассчитан на новичков, которые совершают первые шаги в ВЭД. Наши эксперты рассказывают, какие документы нужны для ведения трансграничной торговли. Второй курс — для более продвинутых предпринимателей. Это некий симулятор, тренажер, где клиент, опираясь на всплывающие подсказки, может самостоятельно пройти процедуру декларирования, заполнить таможенную декларацию. Такой тренажер помогает понять, нужны ли предпринимателю помощники при ведении ВЭД или достаточно квалификации для самостоятельной работы.

В ближайших планах — запустить курс по экспорту. Он будет узкоспециализированным и закроет вопросы, с которыми сталкиваются действующие экспортеры.

Глобальная задача «Таможенной карты» — запустить единое цифровое решение, которое будет в формате одного окна позволять проводить все операции, связанные с трансграничными перевозками, оформлять необходимый пакет документов и проводить платежи. Уже сегодня мы предлагаем предпринимателям операционную систему ТАМО, которая упрощает таможенное оформление для предпринимателей. ТАМО ОС — операционная система для международной торговли, позволяющая осуществлять декларирование импорта; курсы и база знаний по таможенному оформлению; консультации по таможенным процедурам, юридическая поддержка по вопросам ВЭД.

Андрей Валерьевич, вы подписали соглашение с СОФПП о сотрудничестве. Во всех ли регионах присутствия вы продвигаете ТАМО при помощи Центров поддержки экспорта и других государственных и окологосударственных структур?

— Платежные услуги системы «Таможенной карты» мы продвигаем через банки-партнеры. Это логично: для использование таможенной карты необходима привязка к расчётному счету. Учитывая расширения перечня услуг компании, мы решили расширять наши партнерские каналы и активно взаимодействуем с небанковскими структурами. СОФПП — не первый наш отраслевой партнер. Мы, к примеру, сотрудничаем с московской и с федеральной ТПП. СОФПП, как отметил Валерий Пиличев, пилотная региональная площадка. Вместе с Фондом мы планируем выстроить взаимодействие, внедрить необходимые предпринимателям сервисы и выстроить комплексную поддержку для предпринимателей экспортеров. В дальнейшем подобное взаимодействие будем масштабировать и на другие региональные Центры поддержки экспорта.

Валерий Пиличев директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства В Свердловской области неуклонно растет количество экспортеров-представителей МСБ (малого и среднего бизнеса). Если два года назад в экспортной деятельности было задействовано 1740 малых и средних предприятий региона, то в этом году их количество выросло уже до 2000. Ввиду своих особенностей представители МСБ экспортируют небольшие партии товаров и услуг: ИТ-услуги, услуги по созданию контента, оборудование и его компоненты, медицинские товары. Причем, не только маски и перчатки, но и медицинскую электронику, в том числе аппараты ИВЛ. За первое полугодие 2021г. при нашей поддержке предприниматели региона заключили около 240 экспортных контрактов на $20 млн. И это лишь промежуточные цифры. Мы ожидаем, что количество контрактов вырастет во второй половине года — сроки их заключения были передвинуты из-за пандемии.

Важно отметить, что в 2018 г. СОФПП начал перевод своих услуг в «цифру». Локомотивом выступили займы, которые мы выдаем предпринимателям под сниженный процент. Но до цифровизации услуг для экспортеров руки никак не доходили — пандемия слегка сместила вектор внимания. Подписание соглашения с платежной системой «Таможенная карта» позволят нам наверстать это упущение. «Таможенная карта» — это уникальный продукт для участников рынка международной торговли, который поможет представителям МСБ облегчить решение массы вопросов, связанных с импортом и экспортом. СОФПП рад быть пилотной площадкой для этого инструмента. Вместе мы планируем увеличить количество участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в Свердловской области.

Фото: Валерий Пиличев и Андрей Возмилов подписывают соглашение о сотрудничестве

Как оформить «Таможенную карту»?

— Для оформления «Таможенной карты» можно оставить заявку на сайте платежной системы customscard.ru или обратиться в любой банк — участник платежной системы, их свыше 60 — от крупных федеральных до региональны. Карту можно оформить как в пластике, так и в виртуальном формате.

Назовите пять главных преимуществ «Таможенной карты».

— Во-первых, существующий набор услуг «Таможенной карта» с учетом запуска операционной системы ТАМО шире, чем у кого-либо на рынке. Во-вторых, все расчеты производятся в режиме 24/7, а клиент получает всю информацию о товаре и транзакциях в личном кабинете. В-третьих, мы технологическая компания, которая постоянно внедряет инновации, развивает и улучшает сервисы. Четвертое: мы очень подвижные и гибкие. Рынок таможенных услуг очень консервативен и на его фоне мы сильно выделяемся. Ну и пятое: мы работаем на рынке услуг для участников ВЭД свыше 21 года, сформировали богатый опыт и, как говорится, знаем все подводные камни.

Расскажите немного об успехах «Таможенной карты».

— 2020 г. по понятным причинам был немного хуже 2019. В 2019 г. оборот компании составил 715 млрд руб., в 2020 — 692 млрд руб. В этом году растем чуть выше рынка и хотим выйти на объем 890 млрд руб. (+29%). Количество постоянных активных пользователей «Таможенной карты» составляет порядка 1 000 компаний в месяц. Это только те, кто проводит платежи с её помощью регулярно. В общей сложности к сервису подключено более 5000 клиентов.

Отмечу, в текущем году в рамках престижной премии FINAWARD’21 от журнала «Банковское Обозрение» наш проект «Виртуальная таможенная карта» от банка «Открытие» признан лучшим проектом в номинации «Внедрение/ проект в сфере ВЭД» по итогам 2020 г.

Как будет трансформироваться ваш сервис?

— Сейчас наши силы направлены на развитие сервисов для экспортеров. Мы уже получили необходимый статус от ФТС и в январе 2022 г. рассчитываем запустить возможность декларирования для экспортеров. Еще одна точка роста — помощь участникам ВЭД с логистикой. Это могут быть какие-то консультационные услуги или конкретные решения по логистической цепочке под клиента. Например, сейчас активно апробируется схема так называемой кооперации. Заполнение контейнеров осуществляется несколькими заказчиками, а их стоимость делится пропорционально, что в целом удешевляет доставку. Развиваться будет и «Школа» — акцент будем делать на интерактив и геймификацию. Ряды участников ВЭД молодеют, знания им необходимо давать в удобной для них форме.