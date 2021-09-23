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В Екатеринбурге обезвредили членов террористического сообщества, готовящих взрывы в городе

В Екатеринбурге обезвредили членов террористического сообщества, готовящих взрывы в городе
Иллюстрация: ЦОС ФСБ

Сотрудники ФСБ накануне вечером задержали нескольких человек, прибывших на Урал из Центральной Азии. При обыске у них обнаружили и изъяли 3 кг взрывчатки.

#ТЕРРОРИЗМ#НОВОСТИ

В ходе спецопераций в Екатеринбурге задержали 15 человек, которые, по данным силовиков, были причастны к террористической деятельности.

В результате проведенных в сентябре 2021 года трех спецопераций при силовой поддержке подразделений специального назначения ФСБ России задержаны 15 членов террористического сообщества. В отношении пятерых задержанных лиц возбуждено три уголовных дела, ко всем задержанным злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 10 иностранцев принято решение об их выдворении в страну исхода с закрытием въезда в Российскую Федерацию на различные длительные сроки, — говорится в сообщении пресс-службы  управления ФСБ РФ по Свердловской области.

Первым о задержаниях в Екатеринбурге накануне днем сообщил телеграм-канал Baza. По его версии, задержанные поддерживали движение «Талибан» (признано экстремистским и запрещено в России) и занимались вербовкой в организацию новых людей. Сборы ячейки проходили на квартире на ул. Свердлова, где их и задержали.

Позднее сведения подтвердили в ЦОС ФСБ и опубликовали кадры с задержания.

Двое уроженцев одной из стран Центрально-Азиатского региона, организовав террористическое сообщество, с мая по сентябрь 2021 года осуществляли систематическую пропаганду идей терроризма среди соотечественников в целях их идеологической обработки и дальнейшего вовлечения в террористическую деятельность, — рассказали в ФСБ.

Представители силового ведомства сообщили, что при проведении спецоперации изъято 3 кг взрывчатки, а также вещественные доказательства, которые подтверждают контакты задержанных с главарями террористических структур на Ближнем Востоке и агитационную деятельность на Урале по вербовке новых террористов.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, — отметили в Центре.

Отметим, что в Екатеринбурге это не первый случай, когда ФСБ раскрывает деятельность террористов. В прошлом году DK.RU рассказывал о спецоперации, в ходе которой были обезврежены боевики в Чкаловском районе Екатеринбурга. Подозреваемые готовили серию терактов на 9 мая, день 75-летия Победы. В том числе предполагался взрыв жилого дома в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга и теракт на одном из объектов Минобороны. В списке у террористов было также здание самого УФСБ по Свердловской области на ул. Вайнера и отдельные сотрудники этого ведомства.

Автор: Инна Вейн
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